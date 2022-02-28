Зламаний сайт Кремля: у базі знайшли телефони ворожок

Тепер у вільному доступі є вся телефонна база Кремля.

МВС України спільно з кібервійськами зламали сайт Кремля і знайшли цілий пул телефонів ворожок.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

"У телефонній базі Кремля є окремий пул кремлівських ворожок. Це просто, щоб ви розуміли, як працює інформаційна машина Російської Федерації", - заявив Денисенко.

Тепер у вільному доступі є вся телефонна база Кремля: починаючи від керівників адміністрацій і закінчуючи їхніми журналістами, їхніми громадськими організаціями.

Денисенко також закликав громадян телефонувати російським чиновникам і викладати відео або аудіозапис розмови у соціальні мережі. База телефонів прокремлівських чиновників доступна у чат-боті "Власть РФ".