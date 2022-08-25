"Злився", можна сказати": Арестович пояснив, чому Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності

Вітання від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до Дня Незалежності України свідчать про те, що він публічно "злився". Він намагається мирним шляхом вийти з підтримки розв’язаної Росією війни.

Проте Лукашенко не припинить надавати РФ територію Білорусі для ведення війни проти України.

Про це радник Офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з російським опозиціонером, юристом та адвокатом Марком Фейгіним.

"Злився", можна сказати. Нічого йому не буде за це (від інших – ред.). Там же рішення ухвалили глобальне на пошук виходу відносно мирним шляхом. Тому йому не буде нічого за це", – сказав радник ОП.

Він також сказав, що наземної загрози з боку Білорусі наразі немає. Проте РБ не припинить надавати свою територію для російських військ та ударів по Україні.

"До таких відчайдушних заходів вони не готові. Це перебір. Він (Лукашенко – ред.) може цю вимогу висунути тільки, якщо російська армія дуже сильно захитається в Україні і путінський режим почне самовідступати, наприклад, відходити з нових областей, або будуть вигнані нами", – розповів Арестович.

Нагадаємо, Лукашенко, який дозволив Путіну бомбити Україну, побажав українцям "мирного неба".

За 6 місяців війни росіяни втратили майже 46 тисяч військових

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