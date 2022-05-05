"Зло не знає, що таке державні кордони": Зеленський звернувся до данського народу в річницю звільнення країни від нацистів

"Зло не знає, що таке державні кордони": Зеленський звернувся до данського народу в річницю звільнення країни від нацистів

Тиранія ніколи не зупиняється на захопленні лише однієї країни.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до данського народу в річницю звільнення Данії від нацистів.

Про це йдеться на офіційному інтернет-представництві глави держави в Інтернеті.

"Данія й увесь світ тоді святкували та сподівалися, що вже настільки жорстока війна стане останньою і що більше нікому не захочеться зруйнувати мир.Сподівалися, що більше не буде відчуття смертельної небезпеки. Що можна позбутися воєнних звичок. Сподівалися назавжди забути про світломаскування, яке вимагалося. Сподівалися, що сирени повітряної тривоги більше не лунатимуть, щоб повідомити про справжню загрозу. Що їх можна буде вмикати лише раз на рік, щоб згадати про війну, яка була. Але ось війна знову прийшла. Вона тут і зараз. Вона в Україні. І не збирається зупинятися на нашій землі", - зауважив Зеленський.

"Російська держава ще не готова зупинити війну. Там ще мріють про захоплення України та інших європейських країн. Там ще мріють про те, що свобода у Європі має зникнути. Але їхні мрії не мають здійснитися. Має здійснитися мрія про мир. Наша і ваша мрія. Так само як це було 77 років тому. Саме зараз і саме в Україні вирішується те, як житимуть люди на нашому континенті. Чи буде мир. Не тільки у нас, а й у наших сусідів, у нас з вами. Зло не знає, що таке державні кордони. Тиранія ніколи не зупиняється на захопленні лише однієї країни", - додав український президент.

"Ніхто зараз не скаже, скільки ще днів триватиме ця війна, розв'язана Російською Федерацією. Але я вірю, що наш День звільнення наближається. Я вірю, що так само як я зараз звертаюся до вашого народу, коли ви відзначаєте річницю звільнення вашої країни, ваші представники будуть звертатися до українського народу, коли ми будемо святкувати річниці настання нашого миру", - сказав глава української нації.

"Зараз, як і щороку, ви запалюєте по всій країні свічки в пам’ять про ту війну і перемогу над злом. І я прошу, коли ви бачите тепле світло свічок, згадуйте, будь ласка, про українських дітей. Про тих 220 дітей, чиї життя забрала ця війна. Згадуйте, що Європі до снаги зробити так, щоб цей страшний перелік убитих дітей не зростав. Ніколи знову", - резюмував він.

Нагадаємо, що для припинення вогню на територіях України, де тривають бойові дії, потрібне бажання двох сторін. За словами президента України Володимира Зеленського, такого бажання з боку Росії він не бачить.

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