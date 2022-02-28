"Зло, озброєне ракетами, потрібно зупинити": Зеленський закликав закрити небо для російських окупантів

Ось така вона "братська дружба", сказав президент, коментуючи знущання окупанта з українців.

За 5 днів російського вторгнення по Україні нанесли вже 56 ракетних ударів, було випущено 113 крилатих ракет.

Про це 28 лютого сказав президент України Володимир Зеленський.

"Тут Україна, тут Європа, тут 2022 рік. Зло, озброєне ракетами, бомбами, артилерією, треба зупинити негайно. Знищити економічно, показати, що людяність уміє себе захищати. Я вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів. Я вважаю, що потрібно розглянути повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів. За 5 днів вторгнення по Україні нанесли вже 56 ракетних ударів, було випущено 113 крилатих ракет. Ось така вона "братська дружба", - сказав президент.