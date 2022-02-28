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"Зло, озброєне ракетами, потрібно зупинити": Зеленський закликав закрити небо для російських окупантів

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"Зло, озброєне ракетами, потрібно зупинити": Зеленський закликав закрити небо для російських окупантів

Ось така вона "братська дружба", сказав президент, коментуючи знущання окупанта з українців.

За 5 днів російського вторгнення по Україні нанесли вже 56 ракетних ударів, було випущено 113 крилатих ракет.

Про це 28 лютого сказав президент України Володимир Зеленський. 

"Тут Україна, тут Європа, тут 2022 рік. Зло, озброєне ракетами, бомбами, артилерією, треба зупинити негайно. Знищити економічно, показати, що людяність уміє себе захищати. Я вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів. Я вважаю, що потрібно розглянути повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів. За 5 днів вторгнення по Україні нанесли вже 56 ракетних ударів, було випущено 113 крилатих ракет. Ось така вона "братська дружба", - сказав президент. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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