"Зло прийде за вами": Зеленський звернувся до жителів РФ у зв'язку з терактом у Дніпрі

Президент запевнив, що відповідальність за терор буде для всіх: і для тих, хто вбиває, і для тих, хто допомагає вбивати.

У Дніпрі триває розбір завалів багатоповерхівки, в яку влучила російська ракета. Залучені всі необхідні служби. Станом на цей час залишається невідомою доля понад 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні увечері, 15 січня.

"Сьогодні весь день отримую доповіді з Дніпра. Дякую всім, хто здійснює рятувальну операцію! Дякую ДСНС, поліції та Нацгвардії. Хочу подякувати комунальним службам, нашим лікарям, усім волонтерам, звичайним дніпрянам, які допомагають", – зазначив глава держави.

Він нагадав, що десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них – шість дітей. Зеленський запевнив, що рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс урятувати життя.

Зараз у переліку загиблих – 30 людей, зокрема одна дитина – 15-річна дівчинка. Є повідомлення про те, що двоє дітей залишились без батьків.

"За час, що минув після цієї атаки, Україна почула слова співчуття, підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів і звичайних людей із різних країн світу. Я дякую кожному, хто не залишився байдужим! Дуже важливо, що нормальні люди об’єднуються у відповідь на терор", – сказав президент.

Звернення до росіян

Зеленський звернувся російською мовою до жителів РФ і попередив росіян, що "перечекати не вийде".

"Хочу сказать всем тем в России – и из России, – кто даже сейчас не смог произнести даже несколько слов осуждения этого террора… Хотя прекрасно всё видят и знают… Ваше трусливое молчание, попытка "переждать" то, что происходит, закончатся только тем, что однажды эти же террористы придут и за вами.

Зло очень чувствительно к трусости. Зло всегда запоминает тех, кто его боится или пытается сторговаться. И когда оно придет за вами, некому будет вас защищать", – наголосив він.

Нові санкції проти пропагандистів і колаборантів

"Майже 200 – це список ретельно підготовлений, і за кожним прізвищем є відповідальна мотивація. Ті, хто виправдовує терор. Ті, хто змащує російську машину пропаганди. Ті, хто намагався продати Україну десь там у Москві. Ця публіка отримає повний перелік персональних обмежень. Ми зробимо все, щоб санкції діяли в максимально можливому масштабі – у Європі, у світі", – наголосив Зеленський.

Він запевнив, що відповідальність за терор буде для всіх: і для тих, хто вбиває, і для тих, хто допомагає вбивати.

Робота РНБО над санкційними списками триває, тому глава держави анонсував, що невдовзі будуть наступні рішення.

Нагадаємо, російські окупанти 14 січня вкотре завдали масованого ракетного удару по території України. Зокрема, одна з російських ракет влучили у багатоповерхівку у Дніпрі.

Житель Дніпра розповів про перші хвилини після удару. Його наречену викинуло з вікна 8-го поверху разом зі стіною.

У Росії тим часом пропагандисти відверто кажуть, що задоволені вбивством цивільних у Дніпрі та погрожують іншим містам.