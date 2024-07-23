"Зло прийшло вбивати": Залужний порадив Заходу готуватись до Третьої світової війни

Ексголовком закликав західних партнерів разом "почати боротися з наслідками нових правил війни", які виникли під час російсько-української війни, "інакше ми всі загинемо".

Посол України в Великій Британії Валерій Залужний попередив Захід про ризик спалахування Третьої світової війни. Він наголосив, що вільні та демократичні нації, їхні уряди мають прокинутися і задуматися, як захистити своїх громадян та їхні країни.

Про це Залужний заявив під час виступу у The Royal United Services Institute (RUSI) 21 липня, повідомляє "Українська правда".

Посол заявив, що досвід боротьби України стане у пригоді всім, хто шукає шлях до миру. А шлях до миру може лежати і через війну.

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"Хочеш миру – готуйся до війни. Так, це абсолютно правильне твердження. Це підтверджую і я, якому довелося бути в ролі головнокомандувача Збройних сил України, і увесь український народ, який справді добре й болісно це засвоїв", – зазначив Залужний.

Він зауважив, що коли народився, то від моменту завершення Другої світової війни – однієї з найжорстокіших і найкровопролитніших у історії людства – минуло 28 років, "але вже сьогодні я молюся сам і прошу всіх вас молитися й просити в Бога, щоб наші онуки ніколи не побачили того, що бачили наші діди, що побачили ми і, на жаль, наші діти".

"Заради цього не можна ні на хвилину зупинятися в боротьбі за право жити. Зло поруч, і воно прийшло вбивати", – наголосив ексголовком ЗСУ.

За словами Залужного, майже вся історія людства пов'язана з війнами, які з плином часу за масштабністю подій і кількістю жертв ставали безпрецедентними та набули статусу світових. Лише в минулому столітті сталося два таких конфлікти – Перша та Друга світові війни, які в часі розділило трохи більше як 20 років.

Ризик Третьої світової війни

"Чи готове людство спокійно сприйняти наступну за масштабами страждань війну – вже Третю світову? Певною мірою це залежить і від нас, професійних військових, які знають про війну майже все. (…) Звертаючись до подій 2022-2024 років уже десятирічної війни України з Росією, треба чесно сказати людству – що саме відбувається і до чого людство має бути готовим. Вільні та демократичні нації та їхні уряди мають прокинутися й задуматися: як захистити своїх громадян та їхні країни", – наголосив український посол.

Він додав, що Україна готова поділитися усіма своїми знаннями, досвідом та думками з тими, хто не полишив державу у важкі часи, і хто шукає миру та спокою для своїх народів.

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Як підготуватися до війни?

Як заявив Залужний, воєн необхідно уникати, "але якщо війна все ж таки прийде, необхідно бути до неї готовим". Йдеться про величезний комплекс заходів, який охоплює не лише суто військові аспекти, а й усі сфери діяльності держави.

"Чи не найскладніша й найважливіша складова – це готовність суспільства, що ґрунтується на чесній і прозорій комунікації між урядом і людьми. Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від цілої низки свобод заради виживання. Сучасні війни, на жаль, тотальні. Вони потребують зусиль не лише армії, а й суспільства загалом", – пояснив ексголовком ЗСУ.

Він продовжив, що мобілізувати суспільство повинні політичні діячі, і для цього комплексно залучаються військові та інші ресурси держави: економіка, фінанси, населення та союзники.

Залужний також вказав, що війну жодним чином не можна розглядати як частину внутрішнього політичного процесу. Війна – це максимальна концентрація сил для виживання.

"Війна – це наука. Наука зі своїми законами і правилами, які необхідно знати й вивчати. Використання війни у власних цілях або намагання впливати на її хід задля власних інтересів є злочином, наслідком якого є величезні жертви", – застеріг дипломат.

Він повідомив, що ворог "вважає демократію нашою найбільшою слабкістю і щосили намагається це використати". Йдеться про фейки, брехню, знецінювання національних інтересів, зневіру в керівництві, що росіяни використовують уже понад 10 років.

Залужний звернув увагу, що ще у V столітті до н.е. відомий усім китайський мислитель Сунь-цзи виклав основні принципи війни, які залишаються злободенними й нині. Проте це всього лише базові принципи, які потребують наповнення зброєю, формами та способами її застосування, арміями з їхніми структурами.

Посол зазначив, що зараз в Україні триває повномасштабна і кровопролитна війна, яка привела громадян вже до нового виклику – фізичного виживання.

"Зараз ми маємо усвідомити, що саме від нас, українців, залежить, чи будемо ми жити і чи є майбутнє у наших дітей", – наголосив дипломат.

Як розгорталася і змінювалася війна в Україні?

Він розповів, що невдовзі після початку повномасштабної війни, коли Україна встояла, стало зрозуміло, що витримати удар, дати гідну відсіч ворогу – це лише початок складнішого етапу протистояння, який полягає в пошуку свого особливого шляху перемоги.

"Саме пошук цього особливого шляху привів нас до розуміння вже осяжних контурів революційних змін насамперед у військовій справі. Як не дивно, але цілком логічно, ймовірно, саме ці зміни, які були винайдені на полях боїв російсько-української війни, будуть визначати обриси війн і воєнного мистецтва в ХХІ столітті", – вважає Залужний.

Як приклад він навів безпілотні системи і ширше поняття технологій, які вже сьогодні слід вносити у поняття нової стратегії ведення війни.

Ексголовком повідомив, що війна в Україні 2014 року абсолютно відрізняється від війни, що розпочалася 2022 року. Остання "швидко виснажила наші сили в травні 2022-го". Саме інтенсивність бойових дій змусила Україну відновлювати рівень початку 2022 року, а необхідність вижити на полі бою привела вже до іншої війни, з якою українці зіткнулися влітку 2023 року.

"Воюючі сторони на деякий час зупинилися в пошуках нового озброєння, а доречним був би пошук нових форм застосування вже новітніх технологій. Саме винайдення нових способів застосування логічно мало б призвести до змін у структурі підрозділів, частин та Збройних сил в цілому. Саме такий рух є науковим і обґрунтованим", – розповів український посол.

Він додав, що розвиток технологій впливає на форми їхнього застосування, і лише нові форми застосування впливають на структуру армій, що воюють. Ця тенденція є невідворотною і буде зберігатися. Йдеться і про комплекс заходів щодо розробки, наукового супроводу, підготовки, розробки доктрин, які змінять ситуацію на полі бою в умовах наявних переваг противника у воєнному потенціалі та ресурсах.

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"Говорячи простіше, вже сьогодні ми винайшли спосіб, як воювати і перемагати проти сильніших армій у ХХІ столітті. Очевидно, що саме технології мають забезпечити стійкість української нації", – сказав ексголовком ЗСУ.

Водночас він погодився з думкою що російсько-українська війна – це ще не війна майбутнього, а війна перехідного періоду. Однак саме ця війна формує нові правила.

"Мусимо визнати, що жага вижити на полі бою є чи не основною причиною пошуку шляхів удосконалення зброї. Сукупність таких факторів, як обмеженість ресурсів, відсутність належної підтримки, неможливість зосередитися на виробництві традиційних засобів боротьби призвело до значних змін на полі бою українсько-російської війни", – розповів Залужний.

За його словами, фактично розпочався новий етап у формах і способах воєнних дій. Науково-технічний прогрес вивів на поле бою технології, "які, найімовірніше, стануть вирішальними в цій війні і, найголовніше, стануть основою глобальної безпеки майбутнього".

Посол також зазначив, що війна – це ресурси і час.

"Якщо розглядати під ресурсами саме технології, то станом на сьогодні внаслідок різних причин ні Україна, ні Росія самотужки найближчим часом не зможуть їх опанувати. А значить, єдиним виходом може бути збільшення кількості людського ресурсу, залученого до бойових дій. Водночас технології чекатимуть на сміливих і здатних їх опанувати. Хто їх опанує, той і буде вирішувати питання глобальної безпеки. Важко сказати, як буде розвиватися ситуація надалі", – сказав колишній головнокомандувач ЗСУ.

Він звернув увагу, що сьогодні як ніколи саме в Україні знаходять шляхи для виживання та створюють технології, але через зрозумілі причини не можуть їх масштабувати.

"З іншого боку, в наших партнерів є ресурси, але немає прикладного й практичного поля, щоб їх випробовувати. Тільки разом ми зможемо ефективно використати ресурс, адже час вже працює не на нас", – зазначив Залужний.

"Дотримання вчорашніх правил війни не приведе до успіхів сьогодні або завтра. Саме усвідомлення цього може врятувати багато життів. Ми мусимо почати боротися з наслідками нових правил війни". Ця цитата взята мною в американського генерала у відставці Стенлі Мак-Крістала. А далі в нього були такі слова: "Інакше всі ми залишимося далеко позаду". Але я б сказав категоричніше: інакше ми всі загинемо", – застеріг український посол.

Нагадаємо, у червні дослідник регіоналізму в РФ та співорганізатор форуму Вільних народів Постросії Олег Магалецький висловив думку, що світ перебуває на межі початку третьої великої війни, і пояснив свою оцінку.

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