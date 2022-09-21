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Зло треба знищувати, а не вести з ним «мирні переговори», - Кличко відреагував на погрози путіна

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Зло треба знищувати, а не вести з ним «мирні переговори», - Кличко відреагував на погрози путіна

Оголосивши мобілізацію, путін запустив у своїй країні процеси, які його остаточно поховають.

Про це заявив Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

«Оголошена Путіним мобілізація та ядерні погрози не допоможуть агресору в його прагненні підкорити і знищити Україну та українців. Тиран остаточно запустив у своїй країні процеси, які його погребуть», - заявив Кличко.

Він також підкреслив, що посилення росією агресії проти України має остаточно переконати весь світ, що зло треба нищити.

«Цивілізований світ повинен нарешті зрозуміти, що зло треба знищувати докорінно, а не говорити про якісь примарні «мирні переговори», - наголосив Кличко.

Дата публікації
Перегляди
319
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