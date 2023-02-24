Зло все ще поруч, і битва триває, але вона закінчиться нашою перемогою - Зеленський

Українські військові, які захищають усіх нас на передовій, – вони номер один.
Саме завдяки нашим захисникам і захисницям Україна стоїть міцно, бореться, живе.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у повідомленні у соціальних мережах.
"Дякуємо всім нашим воїнам – живим і тим, кого з нами, на жаль, уже немає, – за їхню мужність. Зло все ще поруч, і битва триває. Але ми точно знаємо, що вона закінчиться нашою перемогою", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше Зеленський розповів про небезпеки та ситуацію на всіх напрямках фронту.
Також глава української держави запевнив, що "навіть в таких умовах" є потенціал щодо виробництва та постачання боєприпасів і зброї.
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