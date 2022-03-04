"Злочин проти людства": Науседа закликав до реакції на атаку РФ на АЕС в Україні

"Злочин проти людства": Науседа закликав до реакції на атаку РФ на АЕС в Україні

Президент Литви назвав атаки РФ на атомні електростанції в Україні актом ядерного тероризму.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав атаки РФ на атомні електростанції в Україні актом ядерного тероризму.

Про це Науседа написав у своєму Twitter.

"Російські атаки на цивільні ядерні об'єкти в Україні є актом ядерного тероризму і злочином проти людства. Островецька АЕС у Білорусі, на кордоні Литви, теж може бути перетворена на зброю Росією. Я закликаю до негайної міжнародної відповіді на ядерні злочини Росії МАГАТЕ", - написав він.

Литовський лідер закликав Міжнародне агентство з атомної енергії до негайної відповіді.

Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Виникла пожежа на території станції. Її вдалося ліквідувати.