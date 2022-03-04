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"Злочин проти людства": Науседа закликав до реакції на атаку РФ на АЕС в Україні

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"Злочин проти людства": Науседа закликав до реакції на атаку РФ на АЕС в Україні

Associated Press

Президент Литви назвав атаки РФ на атомні електростанції в Україні актом ядерного тероризму.

Президент Литви Гітанас Науседа назвав атаки РФ на атомні електростанції в Україні актом ядерного тероризму.

Про це Науседа написав у своєму Twitter. 

"Російські атаки на цивільні ядерні об'єкти в Україні є актом ядерного тероризму і злочином проти людства. Островецька АЕС у Білорусі, на кордоні Литви, теж може бути перетворена на зброю Росією. Я закликаю до негайної міжнародної відповіді на ядерні злочини Росії МАГАТЕ", - написав він.

Литовський лідер закликав Міжнародне агентство з атомної енергії до негайної відповіді.

Як повідомлялося, російські окупанти обстріляли майданчик Запорізької АЕС.  Виникла пожежа на території станції. Її вдалося ліквідувати.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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