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"Злочинця завжди тягне на місце злочину": Подоляк про "візит" Путіна до Маріуполя

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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"Злочинця завжди тягне на місце злочину": Подоляк про "візит" Путіна до Маріуполя

Фото: Getty Images

Представник ОП назвав це цинізмом.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на візит президента-диктатора Російської Федерації Володимира Путіна до окупованого Маріуполя.

Своїми думками Подоляк поділився у Twitter.

За словами представника ОП, "злочинця завжди тягне на місце злочину".

"Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт "режисера війни" (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь. Дитатор побував у мікрорайоні Невський, де окупанти нібито зводять будинки замість знищених. Главу РФ супроводжував заступник глави російського уряду Марат Хуснуллін.

До слова, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт очільника Кремляа також уповноваженої Росії у справах дитини Марії Львової-Бєлової через скоєні на окупованих територіях України злочини. Зокрема, йдеться про незаконну депортацію дітей до Російської Федерації. 

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Дата публікації
Перегляди
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