"Злочинця завжди тягне на місце злочину": Подоляк про "візит" Путіна до Маріуполя

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на візит президента-диктатора Російської Федерації Володимира Путіна до окупованого Маріуполя.

Своїми думками Подоляк поділився у Twitter.

За словами представника ОП, "злочинця завжди тягне на місце злочину".

"Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт "режисера війни" (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття", - написав Подоляк.

Нагадаємо, Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь. Дитатор побував у мікрорайоні Невський, де окупанти нібито зводять будинки замість знищених. Главу РФ супроводжував заступник глави російського уряду Марат Хуснуллін.

До слова, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт очільника Кремля, а також уповноваженої Росії у справах дитини Марії Львової-Бєлової через скоєні на окупованих територіях України злочини. Зокрема, йдеться про незаконну депортацію дітей до Російської Федерації.

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