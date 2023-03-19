"Злочинця завжди тягне на місце злочину": Подоляк про "візит" Путіна до Маріуполя

Представник ОП назвав це цинізмом.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на візит президента-диктатора Російської Федерації Володимира Путіна до окупованого Маріуполя.
Своїми думками Подоляк поділився у Twitter.
За словами представника ОП, "злочинця завжди тягне на місце злочину".
"Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт "режисера війни" (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття", - написав Подоляк.
Нагадаємо, Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь. Дитатор побував у мікрорайоні Невський, де окупанти нібито зводять будинки замість знищених. Главу РФ супроводжував заступник глави російського уряду Марат Хуснуллін.
До слова, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт очільника Кремля, а також уповноваженої Росії у справах дитини Марії Львової-Бєлової через скоєні на окупованих територіях України злочини. Зокрема, йдеться про незаконну депортацію дітей до Російської Федерації.
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