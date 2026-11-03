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Про це заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в колонці для видання «ГОРДОН».

Він нагадав про власний досвід підготовки санкційних пропозицій у міністерстві: такі рішення потребують перевіреної інформації та доказової бази.

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«За помилки й зловживання тут платить репутацією вся держава», — наголосив Тука.

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Приводом стала публікація Володимира Бойка про можливі показання ексвисокопосадовця СБУ та колишнього радника Офісу президента Артема Шила щодо тиску на Parimatch.

13 жовтня 2026 року ВАКС затвердив угоду Шила з прокурором САП. Йому призначили вісім років ув’язнення, звільнивши від відбування з трирічним іспитовим строком. За повідомленням прокуратури, обвинувачений визнав провину та зобов’язався викрити інших співробітників СБУ, повідомити про інший відомий йому злочин, підслідний НАБУ, і допомогти його розслідувати. Угода також передбачає сплату 204 млн грн штрафу, відшкодування «Укрзалізниці» 60 млн грн збитків та переказ 80 млн грн фонду «Повернись живим».

Ще 11 березня 2023 року Паріматч публічно заявляла, що окремі працівники СБУ перешкоджали роботі платіжних систем, впливали на банки та їхніх менеджерів і створювали передумови для кримінального переслідування за статтями про державну зраду та колабораційну діяльність. Компанія зверталася до президента із проханням перевірити ці обставини. Водночас вона стверджувала, що після початку повномасштабного вторгнення припинила діяльність у Росії та заборонила використання там свого бренду і технологій.

Тука вважає, що показання Шила можуть прояснити події перед санкціями. За його словами, влада досі не оприлюднила підтверджень роботи Parimatch у РФ. Якщо версія про покарання за відмову платити підтвердиться, «потрібно з’ясувати весь шлях від вимагання грошей до державного рішення».

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Колишній урядовець також згадав справу про торгівлю санкціями, вже передану до суду. Згідно з повідомленням НАБУ від 7 жовтня, учасники групи на чолі з народною депутаткою за $250 тис. пропонували організувати накладення санкцій РНБО на компанію. За версією слідства, отримані $125 тис. вони залишили собі: посадовця, який погодився б ухвалити незаконне рішення, знайти не змогли.

На думку Туки, зловживання санкціями заради особистих прибутків шкодять міжнародним зусиллям України проти російського бізнесу, пособників окупації та обходу обмежень. Вони підривають довіру партнерів до українських доказів і дають пособникам РФ аргументи, щоб представляти санкційні списки як інструмент обслуговування комерційних інтересів. Україна, наголосив він, вимагає від союзників послідовного санкційного тиску, тому наслідки таких зловживань виходять за межі одного бізнесу.

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