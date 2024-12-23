ЗМІ дізналися, кого Зеленський призначить послами у 30 країнах світу

Укази на сайті президента ще не з’являлись.

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський призначить близько тридцяти послів України в різних країнах світу. Усі призначення вже отримали затвердження та погодження.

Про це повідомили джерела ZN.UA.

За інформацією, яка є в розпорядженні видання, призначення стосуються послів України в країнах Європи, Азії, Африки, Америки та інших частинах світу.

Очікуються такі призначення:

Австрія – Юрій Вітренко,

Естонія – Василь Боєчко,

Іспанія – Юлія Соколовська,

Фінляндія – Михайло Видойник,

Німеччина – Євген Корнійчук, який тривалий час був послом в Ізраїлі,

Нідерланди – Андрій Костін, якого буквально нещодавно звільнили із поста генерального прокурора України,

Норвегія – Олег Гавриш,

Канада – Андрій Плахотнюк,

Бельгія - Ярослав Мельник,

Боснія і Герцоговина - Володимир Бачинський,

Кіпр - Сергій Ніжинський,

Грузія – Михайло Бродович,

Японія – Юрій Лутовінов,

Південна Корея – Дмитро Сенік,

Китай – Олександр Нечитайло,

Малайзія – Геннадій Надоленко,

Узбекистан – Ілля Квас,

Казахстан – Віктор Майко,

Молдова – Паун Роговей

Мексика – Сергій Погорельцев,

ОАЕ – Олександр Балануца,

Ліван – Роман Горяйнов,

Алжир – Олександр Воронін,

Кувейт – Максим Субх,

Оман – Ольга Селих,

Кенія – Юрій Токар,

Ангола – Андрій Касьянов,

Південно-Африканська Республіка – Олександр Щерба.

Більшість нових послів — кадрові дипломати. Зокрема, Наріман Джелял буде послом у Туреччині, Альона Гетьманчук очолить Місію України в НАТО, а Андрій Мельник стане представником України в ООН.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дипломатичною командою затвердив нові кандидатури на посади українських послів.

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