ЗМІ дізналися, кого Зеленський призначить послами у 30 країнах світу

Укази на сайті президента ще не з’являлись.
Найближчим часом президент України Володимир Зеленський призначить близько тридцяти послів України в різних країнах світу. Усі призначення вже отримали затвердження та погодження.
Про це повідомили джерела ZN.UA.
За інформацією, яка є в розпорядженні видання, призначення стосуються послів України в країнах Європи, Азії, Африки, Америки та інших частинах світу.
Очікуються такі призначення:
- Австрія – Юрій Вітренко,
- Естонія – Василь Боєчко,
- Іспанія – Юлія Соколовська,
- Фінляндія – Михайло Видойник,
- Німеччина – Євген Корнійчук, який тривалий час був послом в Ізраїлі,
- Нідерланди – Андрій Костін, якого буквально нещодавно звільнили із поста генерального прокурора України,
- Норвегія – Олег Гавриш,
- Канада – Андрій Плахотнюк,
- Бельгія - Ярослав Мельник,
- Боснія і Герцоговина - Володимир Бачинський,
- Кіпр - Сергій Ніжинський,
- Грузія – Михайло Бродович,
- Японія – Юрій Лутовінов,
- Південна Корея – Дмитро Сенік,
- Китай – Олександр Нечитайло,
- Малайзія – Геннадій Надоленко,
- Узбекистан – Ілля Квас,
- Казахстан – Віктор Майко,
- Молдова – Паун Роговей
- Мексика – Сергій Погорельцев,
- ОАЕ – Олександр Балануца,
- Ліван – Роман Горяйнов,
- Алжир – Олександр Воронін,
- Кувейт – Максим Субх,
- Оман – Ольга Селих,
- Кенія – Юрій Токар,
- Ангола – Андрій Касьянов,
- Південно-Африканська Республіка – Олександр Щерба.
Більшість нових послів — кадрові дипломати. Зокрема, Наріман Джелял буде послом у Туреччині, Альона Гетьманчук очолить Місію України в НАТО, а Андрій Мельник стане представником України в ООН.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дипломатичною командою затвердив нові кандидатури на посади українських послів.
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