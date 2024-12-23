Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗМІ дізналися, кого Зеленський призначить послами у 30 країнах світу

ЗМІ дізналися, кого Зеленський призначить послами у 30 країнах світу

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Укази на сайті президента ще не з’являлись.

Найближчим часом президент України Володимир Зеленський призначить близько тридцяти послів України в різних країнах світу. Усі призначення вже отримали затвердження та погодження.

Про це повідомили джерела ZN.UA.

За інформацією, яка є в розпорядженні видання, призначення стосуються послів України в країнах Європи, Азії, Африки, Америки та інших частинах світу.

Очікуються такі призначення:

  • Австрія – Юрій Вітренко,
  • Естонія – Василь Боєчко,
  • Іспанія – Юлія Соколовська,
  • Фінляндія – Михайло Видойник,
  • Німеччина – Євген Корнійчук, який тривалий час був послом в Ізраїлі,
  • Нідерланди – Андрій Костін, якого буквально нещодавно звільнили із поста генерального прокурора України,
  • Норвегія – Олег Гавриш,
  • Канада – Андрій Плахотнюк,
  • Бельгія -  Ярослав Мельник,
  • Боснія і Герцоговина - Володимир Бачинський,
  • Кіпр - Сергій Ніжинський,
  • Грузія – Михайло Бродович,
  • Японія – Юрій Лутовінов,
  • Південна Корея – Дмитро Сенік,
  • Китай – Олександр Нечитайло,
  • Малайзія – Геннадій Надоленко,
  • Узбекистан – Ілля Квас,
  • Казахстан – Віктор Майко,
  • Молдова – Паун Роговей
  • Мексика – Сергій Погорельцев,
  • ОАЕ – Олександр Балануца,
  • Ліван – Роман Горяйнов,
  • Алжир – Олександр Воронін,
  • Кувейт – Максим Субх,
  • Оман – Ольга Селих,
  • Кенія – Юрій Токар,
  • Ангола – Андрій Касьянов,
  • Південно-Африканська Республіка – Олександр Щерба.

Більшість нових послів — кадрові дипломати. Зокрема, Наріман Джелял буде послом у Туреччині, Альона Гетьманчук очолить Місію України в НАТО, а Андрій Мельник стане представником України в ООН.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом із дипломатичною командою затвердив нові кандидатури на посади українських послів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація