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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
323
Час на прочитання
2 хв

ЗМІ: Федоров відмовився від пропонованих посад і поставив ультиматум

Федоров відмовився від пропозицій Зеленського в РНБО і диктує умови Банковій після 6-годинних переговорів із Зеленським

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Михайло Федоров

Михайло Федоров / © Володимир Зеленський

Ексміністр оборони Михайло Федоров відмовився від нової посади при РНБО і заявив, що готовий повернутися лише на посаду глави Міноборони.

Про це повідомляють журналіст Financial Times Крістофер Міллер і видання «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела.

За даними Financial Times, Зеленський запропонував на вихідних повернути Михайла Федорова з розширеним мандатом. Високопосадовець України та двоє інших знайомих із ситуацією осіб заявили, що Федоров заявив, що повернеться лише до міністерства оборони.

За словами джерел видання, президент провів з Федоровим зустріч тривалістю близько шести годин минулих вихідних, і з моменту звільнення в четвер підтримує з ним зв’язок практично щодня.

Зазначається, Зеленський запропонував Федорову кілька альтернативних посад замість колишньої посади міністра оборони, але той відмовився від них.

«Зараз має багато важелів впливу», — зазначив посадовець, знайомий з ходом переговорів між Федоровим і Зеленським. «Він хоче одного: щоб його поновили [на посаді міністра оборони]. І він знає, що більшість суспільства на його боці».

«РБК-Україна» уточнює, що глава держави пропонував Федорову посаду у РНБО

Водночас, співрозмовники видання спростували чутки про те, що Федорову можуть запропонувати стати miltech czar — координатором розвитку військових технологій.

Раніше голова ОП Кирило Буданов зробив важливу заяву на тлі мітингів проти відставки Федорова.

Також ми писали, які претензії у Федорова до Сирського і що спричинило війну між ексміністром і головкомом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
323
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