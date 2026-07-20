ЗМІ: Федоров відмовився від пропонованих посад і поставив ультиматум

Михайло Федоров / © Володимир Зеленський

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Ексміністр оборони Михайло Федоров відмовився від нової посади при РНБО і заявив, що готовий повернутися лише на посаду глави Міноборони.

Про це повідомляють журналіст Financial Times Крістофер Міллер і видання «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела.

За даними Financial Times, Зеленський запропонував на вихідних повернути Михайла Федорова з розширеним мандатом. Високопосадовець України та двоє інших знайомих із ситуацією осіб заявили, що Федоров заявив, що повернеться лише до міністерства оборони.

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За словами джерел видання, президент провів з Федоровим зустріч тривалістю близько шести годин минулих вихідних, і з моменту звільнення в четвер підтримує з ним зв’язок практично щодня.

Зазначається, Зеленський запропонував Федорову кілька альтернативних посад замість колишньої посади міністра оборони, але той відмовився від них.

«Зараз має багато важелів впливу», — зазначив посадовець, знайомий з ходом переговорів між Федоровим і Зеленським. «Він хоче одного: щоб його поновили [на посаді міністра оборони]. І він знає, що більшість суспільства на його боці».

«РБК-Україна» уточнює, що глава держави пропонував Федорову посаду у РНБО

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Водночас, співрозмовники видання спростували чутки про те, що Федорову можуть запропонувати стати miltech czar — координатором розвитку військових технологій.

Раніше голова ОП Кирило Буданов зробив важливу заяву на тлі мітингів проти відставки Федорова.

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