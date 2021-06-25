ЗМІ: лідери Євросоюзу відкинули пропозицію Меркель провести зустріч з Путіним

Меркель заявила, що вона очікувала від лідерів країн ЄС "більш сміливого кроку".

Глави держав і урядів Євросоюзу на саміті в Брюсселі обговорили і відхилили ініціативу канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона про проведення зустрічі лідерів країн Євросоюзу з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це інформує агентство Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела.

Воно зазначило, що ця ініціатива не увійшла в підсумкову заяву саміту з Росії через заяви ряду країн Східної Європи про те, що вони готові накласти вето на цей документ.

Як заявила журналістам Меркель, вона очікувала від лідерів країн ЄС "більше сміливого кроку".

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"Будуть розроблені формати та умови для переговорів з Росією. Але не на рівні лідерів", — зазначила вона.

Один з компромісів, який був запропонований, — зустріч глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйен і глави Євроради Шарль Мішеля з російським лідером, повідомляє ЗМІ.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Євросоюз створити формат для переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним. Іншого способу вирішити конфлікти Меркель не бачить. Також Ангела Меркель хоче запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт з лідерами ЄС.

Водночас прем'єрміністерка Литви Інгрида Шимон засудила наміри деяких європейських лідерів запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт лідерів країн-членів ЄС.

Також ЄС доручила Єврокомісії підготувати варіанти санкцій проти Росії.

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