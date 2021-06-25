ЗМІ: Меркель вказала на відсутність домовленості між країнами ЄС щодо саміту з Росією

ЗМІ: Меркель вказала на відсутність домовленості між країнами ЄС щодо саміту з Росією

Угоди про проведення зустрічі досягнуто не було.

Лідерам країн Євросоюзу не вдалося досягти консенсусу щодо проведення спільного з Росією саміту.

Про це за підсумками першого дня саміту країн спільноти заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, — пише Reuters.

"Це була дуже ґрунтовна і непроста дискусія. Ми ще раз визначилися, на яких умовах ми готові працювати та більш тісно взаємодіяти з Росією. Сьогодні угода про термінове проведення зустрічі досягнуто не було", — заявила Меркель.

Нагадаємо, що раніше британська газета Financial Times, посилаючись на дипломатичні джерела, повідомила, що Меркель виступила з пропозицією запросити президента РФ Володимира Путіна на зустріч з лідерами країн ЄС.

За даними видання, ініціатива була підтримана президентом Франції Емманюелем Макрона.

А в Литві засудили наміри Меркель і Макрона запросити Путіна на саміт ЄС.

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