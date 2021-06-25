ЗМІ: Меркель вказала на відсутність домовленості між країнами ЄС щодо саміту з Росією

Угоди про проведення зустрічі досягнуто не було.
Лідерам країн Євросоюзу не вдалося досягти консенсусу щодо проведення спільного з Росією саміту.
Про це за підсумками першого дня саміту країн спільноти заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, — пише Reuters.
"Це була дуже ґрунтовна і непроста дискусія. Ми ще раз визначилися, на яких умовах ми готові працювати та більш тісно взаємодіяти з Росією. Сьогодні угода про термінове проведення зустрічі досягнуто не було", — заявила Меркель.
Нагадаємо, що раніше британська газета Financial Times, посилаючись на дипломатичні джерела, повідомила, що Меркель виступила з пропозицією запросити президента РФ Володимира Путіна на зустріч з лідерами країн ЄС.
За даними видання, ініціатива була підтримана президентом Франції Емманюелем Макрона.
А в Литві засудили наміри Меркель і Макрона запросити Путіна на саміт ЄС.