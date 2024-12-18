ЗМІ: Нардеп Куницький виїхав до США і вже третій місяць не повертається в Україну

За інформацією УП, нардеп Куницький виїхав за кордон у вересні й більше не повертався.

Народний депутат від "Слуги Народу" Олександр Куницький, який виїхав за кордон у вересні, досі не повернувся в Україну.

Про це повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

Журналісти зауважили, що востаннє Куницький голосував на засіданні Верховної Ради 19 вересня. Відтоді на сайті парламенту в історії голосувань навпроти прізвища нардепа значиться "Відсутній".

Джерела видання у фракції "Слуга народу" повідомили, що у вересні Куницький виїхав у відрядження в Ізраїль. Звідти він нібито вирушив до родини у Сполучених Штатах.

За словами співрозмовника видання, Куницький нібито повідомив фракцію про свій від'їзд і наголосив, що не повернеться в Україну, "доки не будуть покарані представники поліції, які зламали йому ребра". Також Куницький зазначив, що готовий скласти мандат.

У 2019 році Куницький був обраний народним депутатом 9 скликання по 169 округу (місто Харків) від партії “Слуга народу” як безпартійний. У листопаді 2019 року він став членом партії "Слуга народу".

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року Куницький разом з нардепом-втікачем Артемом Дмитруком побили у Києві українського військового. Після цього генеральний прокурор погодив відкриття кримінальних проваджень стосовно Олександра Куницького і Артема Дмитрука.

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