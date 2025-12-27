ЗМІ назвали імена нардепів, яких НАБУ підозрює у "торгівлі голосами"

Скандал у Верховній Раді / © Associated Press

У суботу, 27 грудня, НАБУ та САП заявили, що викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Вони систематично отримували хабарі за голосування у парламенті.

Видання ZN.UA із джерел у правоохоронних органах та фракції «Слуга народу» дізналося імена нардепів, які фігурують у цій гучній справі.

За інформацією видання, підозри отримали такі нардепи:

Юрій Кісєль — народний депутат України IX скликання, голова парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури.

Ігор Негулевський — народний депутат України IX скликання, обраний по мажоритарному округу, член транспортного комітету.

Ігор Негулевський

Євген Пивоваров — гоолова підкомітету з питань централізованого водопостачання, водовідведення, виробництва тепла та теплопостачання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Євген Пивоваров

У ZN.UA ще два тижні тому писали, що у «Слуги народу» Юрія Кісєля прослуховуюча апаратура працювала понад два роки.

«Всім трьом повідомили про підозри за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)», — йдеться у статті.

Журналісти зазначають, що під час обрання запобіжного заходу правоохоронці можуть «додати» нардепам ще дві статті:

Ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

Ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

За інформацією ZN.UA, Юрій Корявченков, відомий також за часів участі в «Кварталі 95» як «Юзік», встиг виїхати з України. Також стверджується, що секретаря фракції «Слуга народу» Тараса Мельничука допитують.

Раніше у НАБУ офіційно заявили, що станом на сьогодні жодних обшуків у народного депутата Юрія Корявченкова («Юзіка») не проводиться.