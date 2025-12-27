ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
794
Час на прочитання
2 хв

ЗМІ назвали імена нардепів, яких НАБУ підозрює у "торгівлі голосами"

За інформацією видання, НАБУ оголосило підозри трьом депутатам «Слуги народу».

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Скандал у Верховній Раді

Скандал у Верховній Раді / © Associated Press

У суботу, 27 грудня, НАБУ та САП заявили, що викрили організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України. Вони систематично отримували хабарі за голосування у парламенті.

Видання ZN.UA із джерел у правоохоронних органах та фракції «Слуга народу» дізналося імена нардепів, які фігурують у цій гучній справі.

За інформацією видання, підозри отримали такі нардепи:

  • Юрій Кісєль — народний депутат України IX скликання, голова парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури.

  • Ігор Негулевський — народний депутат України IX скликання, обраний по мажоритарному округу, член транспортного комітету.

Ігор Негулевський

Ігор Негулевський

  • Євген Пивоваров — гоолова підкомітету з питань централізованого водопостачання, водовідведення, виробництва тепла та теплопостачання Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Євген Пивоваров

Євген Пивоваров

У ZN.UA ще два тижні тому писали, що у «Слуги народу» Юрія Кісєля прослуховуюча апаратура працювала понад два роки.

«Всім трьом повідомили про підозри за ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)», — йдеться у статті.

Журналісти зазначають, що під час обрання запобіжного заходу правоохоронці можуть «додати» нардепам ще дві статті:

  • Ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

  • Ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

За інформацією ZN.UA, Юрій Корявченков, відомий також за часів участі в «Кварталі 95» як «Юзік», встиг виїхати з України. Також стверджується, що секретаря фракції «Слуга народу» Тараса Мельничука допитують.

Раніше у НАБУ офіційно заявили, що станом на сьогодні жодних обшуків у народного депутата Юрія Корявченкова («Юзіка») не проводиться.

Дата публікації
Кількість переглядів
794
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie