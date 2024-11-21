ЗМІ переконані, що Україна вперше вдарила Storm Shadow по Росії: Умєров не прокоментував

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Україна вперше випустила британські ракети Storm Shadow по Росії.

Про це пише CNN.

За даними одного російського військового блогу та Reuters, Україна вперше запустила британсько-французькі ракети Storm Shadow по цілях на території Росії, через день після того, як Україна випустила по Росії ракети ATACMS американського виробництва.

Використання Україною ракет, наданих Сполученим Королівством, для ударів по території Росії підтвердив Reuters офіційний представник на умовах анонімності. Британські ЗМІ також повідомили про використання ракет Storm Shadow з посиланням на джерела.

Міністр оборони України Рустем Умеров тим часом відмовився підтвердити або спростувати використання ракет під час пресконференції, як і речник Міністерства оборони Великої Британії на запитання CNN.

Умеров сказав: "Ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому не будемо вдаватися в подробиці. Але ми просто надсилаємо те, що ми здатні і здатні відповісти. Ми будемо захищатися та віддавати удари … усіма доступними засобами", – зауважив він.

Російський військовий блогер раніше опублікував у Telegram фотографії фрагмента ракети Storm Shadow, стверджуючи, що до 12 ракет було випущено по Курській області Росії. Як повідомляє російський блогер, фрагмент сфотографували в російському селищі Мар'їно, що приблизно за 35 миль від українського кордону.

Експерт зі зброї Тревор Болл, колишній старший технік із вибухових боєприпасів армії США, підтвердив, що фрагменти на фотографії походять від ракети Storm Shadow, який переглянув зображення для CNN. Однак CNN не вдалося підтвердити, що зображення в Telegram було зроблено нещодавно.

Нагадаємо, що Велика Британія та Франція раніше постачали Україні ракети великої дальності Storm Shadow для використання всередині власних кордонів. Ракети мають дальність близько 250 кілометрів (155 миль), що трохи менше, ніж дальність американських ATACMS (186 миль).

Наразі CNN звернувся за коментарем до Міністерства оборони Франції.

Нагадаємо, США дали "зелене світло" Україні щодо застосування британських ракет Storm Shadow для ударів углиб російської території. Водночас у Британії уникають коментарів щодо дозволу на удари по Росії ракетами Storm Shadow.

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