ЗМІ пишуть про можливі переговори України з бойовиками у форматі "нормандії": в ОП відреагували

Єрмак заявив, що жодних прямих переговорів із сепаратистами не буде.
Під час сьогоднішньої зустрічі радників "нормандської четвірки" в Парижі можуть говорити про дату переговорів України з сепаратистами про статус Донбасу.
Про це повідломляють іноземні ЗМІ, розповіли у ТСН.Ранок 26 січня.
Зазначається, що Київ можуть підштовхувати до прямих перемовин з бойовиками так званих "ДНР" та "ЛНР". Слід зауважити, що Україна офіційно відхиляла будь-які ініціативи щодо перемовин з представниками самопроголошених республік.
Крім того, представник від України на зустрічі радників - керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде.
"Подібні вигадки з'являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці".... Нехай ті, хто сьогодні бере участь у створенні цих фейків, йдуть і собі малюють на лобі червоні лінії, а у нас вони, як і українські інтереси, прошиті на підкірці", - заявив керівник ОП Єрмак.
Київ очікує, що на зустрічі у Парижі обговорюватимуть поновлення режиму припинення вогню на Донбасі та майбутню роботу в Нормандському форматі.
Нагадаємо, зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 26 січня у Парижі: представники України, Німеччини, Франції та Росії зустрінуться по обіді в Єлисейському палаці. Від України буде керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Від Росії - заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак. На переговори виділили кілька годин. Спільної пресконференції учасників не буде.
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