ЗМІ пишуть про можливі переговори України з бойовиками у форматі "нормандії": в ОП відреагували

ЗМІ пишуть про можливі переговори України з бойовиками у форматі "нормандії": в ОП відреагували

Єрмак заявив, що жодних прямих переговорів із сепаратистами не буде.

Під час сьогоднішньої зустрічі радників "нормандської четвірки" в Парижі можуть говорити про дату переговорів України з сепаратистами про статус Донбасу.

Про це повідломляють іноземні ЗМІ, розповіли у ТСН.Ранок 26 січня.

Зазначається, що Київ можуть підштовхувати до прямих перемовин з бойовиками так званих "ДНР" та "ЛНР". Слід зауважити, що Україна офіційно відхиляла будь-які ініціативи щодо перемовин з представниками самопроголошених республік.

Крім того, представник від України на зустрічі радників - керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що жодних прямих переговорів із сепаратистами не було і не буде.

На зустрічі радників "нормандської четвірки" Київ можуть підштовхнути до перемовин із бойовиками "ЛДНР"

"Подібні вигадки з'являються завдяки маніпуляторам, які вже багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці".... Нехай ті, хто сьогодні бере участь у створенні цих фейків, йдуть і собі малюють на лобі червоні лінії, а у нас вони, як і українські інтереси, прошиті на підкірці", - заявив керівник ОП Єрмак.

Київ очікує, що на зустрічі у Парижі обговорюватимуть поновлення режиму припинення вогню на Донбасі та майбутню роботу в Нормандському форматі.

Нагадаємо, зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться 26 січня у Парижі: представники України, Німеччини, Франції та Росії зустрінуться по обіді в Єлисейському палаці. Від України буде керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Від Росії - заступник глави адміністрації Путіна Дмитро Козак. На переговори виділили кілька годин. Спільної пресконференції учасників не буде.

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