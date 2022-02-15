ЗМІ пишуть, що Шольц відмовився робити ПЛР-тест у Москві: переговори з Путіним знову за довгим столом

ЗМІ пишуть, що Шольц відмовився робити ПЛР-тест у Москві: переговори з Путіним знову за довгим столом

Макрон, який був з візитом до РФ, тестування також відмовився робити.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився у Москві здавати ПЛР-тест на коронавірус російським лікарям.

Про це з посиланням на джерела в оточенні політика повідомили Reuters, Bild та Süddeutsche Zeitung.

Bild пише, що у Путіна зажадали від усіх членів німецької делегації зробити три ПЛР-тести протягом чотирьох днів до вильоту, один з яких - за 24 години до відправлення. Втім, після приземлення літака в РФ ще один аналіз мали б взяти у делегації російські медики.

Шольц відмовився здавати ПЛР лікарям із Росії, повідомляє Süddeutsche Zeitung. Аналіз зробив медик з посольства Німеччини в Москві на обладнанні, яке привезли з Берліна. Російські лікарі були присутніми під час процедури.

Тим часом речник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що глава Кремля і канцлер Німеччини Олаф Шольц говоритимуть за довгим столом через запобіжні заходи від коронавірусу. Мовляв, це не позначиться на характері бесіди. Відповідаючи на запитання щодо ризику погіршення іміджу Путіна через вжиті запобіжні заходи, пресссекретар заявив, що такої ситуації в Кремлі не побоюються.

Нагадаємо, 7 лютого, до Москви на переговори прибув президент Франції Емманюель Макрон. Видання Reuters писало, що Макрон відмовився здати ПЛР-тест у Росії. Він пройшов тестування перед вильотом з Франції та після прильоту до Росії, обстеження виконав його особистий лікар.

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