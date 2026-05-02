ЗМІ: посланці Трампа не їдуть до України: у США сумніваються в результатах переговорів

Посланці Трампа та Путін / © Associated Press

Спецпосланці президента США Дональд Трамп — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — не поспішають із візитом до Києва, попри попередні обіцянки. Причиною є занепокоєння у Вашингтоні, що новий етап переговорів щодо завершення війни Росії проти України може знову не принести реальних результатів.

За інформацією джерел Kyiv Independent, ідея поїздки обговорювалася місяцями, однак її так і не реалізували. Водночас обидва представники неодноразово відвідували Москву та зустрічалися з російським диктатором Володимир Путін.

У Києві така ситуація викликає роздратування. Українська сторона вказує на дисбаланс у дипломатичних контактах, адже представники США активно комунікують із Росією, але ігнорують візит до України.

Президент Володимир Зеленський публічно критикував цей підхід, вважаючи його проявом неповаги. За його словами, регулярні поїздки американських посланців до Росії без аналогічних контактів із Києвом виглядають як перекіс у переговорах.

На цьому тлі зростає напруження у відносинах між Україною та адміністрацією Трампа, а перспективи мирних переговорів залишаються невизначеними.

У Києві раніше заявляли, що очікують приїзду американської делегації, до якої можуть увійти Джаред Кушнер і Стів Віткофф. За словами керівника української розвідки Кирила Буданова, візит може відбутися після Великодня.

Також до делегації може долучитися сенатор США Ліндсі Грем. Передбачається, що цей візит пов’язаний з підготовкою до можливого відновлення переговорів щодо війни Росії проти України.

Також повідомлялося, що Україна і США доопрацьовують безпекові гарантії та готують нову зустріч. Сторони планують або тристоронні переговори, або приїзд американської делегації до Києва, після чого вона вирушить до Москви.

Водночас раніше повідомлялося, що тристоронні переговори наразі відкладаються через зміщення уваги США на ситуацію навколо Ірану, а також відсутність узгодженого формату зустрічі.

