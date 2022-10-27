ЗМІ повідомили про таємний візит директора ЦРУ в Україну: що відомо

Візит глави ЦРУ міг бути пов'язаний з побоюванням застосування зброї масового знищення

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на початку жовтня таємно відвідав Україну, де провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє видання CNN.

За словами співрозмовника, під час бесіди з керівництвом країни Бернс підтвердив намір США допомагати Україні в її боротьбі з російськими окупантами. Також між країнами діятиме безперервний обмін розвідувальною інформацією про дії агресорів.

При цьому джерела видання відмовилися розповісти подробиці візиту директора ЦРУ.

Журналісти припускають, що візит Бернса може бути пов'язаний з побоюванням того, що РФ може використовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України, попри те, що сам глава ЦРУ та інші офіційні особи не раз стверджували, що поки немає ніяких передумов до того, що Росія готується до застосування зброї масового ураження.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що можливий ядерний удар РФ по Україні буде мати серйозні наслідки для Москви.

В свою чергу високий представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що в такому разі російська армія буде знищена неядерними засобами.

Чи буде ядерна війна: Прогнози американського історика Тімоті Снайдера

Читайте також: