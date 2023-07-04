ЗМІ повідомили про запланований візит Зеленського до Болгарії

Точний час візиту президента України не повідомляють з міркувань безпеки.

Президент України Володимир Зеленський на запрошення нового уряду Болгарії здійснить поїздку до країни.

Про це інформує місцеве видання "24 часа", з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.

Наразі деталі візиту українського президента не уточнюються, але за деякою інформацію він має відбутись у четвер, 6 липня. Точний час візиту Зеленського тримають у секреті з міркувань безпеки.

Візит українського президента відбудеться після того, як депутати останнього скликання місцевого парламенту відмовились послухати його звернення, в якому він планував закликати Болгарію надати допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена запросити Україну до НАТО "уже зараз".

Крім того, ми раніше інформували, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що провів "дуже хорошу" розмову з президентом України Володимиром Зеленським перед самітом Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі.

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