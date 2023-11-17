ЗМІ повідомили про запуск процесу очищення держзакупівель у Міноборони України

Корупційні "схеми" формувалися впродовж років, затягуючи у сферу свого впливу як функціонерів військового відомства, так і нечистих на руку постачальників.

Скандал з "яйцягейтом", судячи з усього, став останньою краплею, яка змусила центральну владу змінити підходи щодо забезпечення функціонування постачання ЗСУ.

Сам скандал доволі болісно вдарив по репутації України, адже і європейці, і американці отримали привід запитувати у влади - на що йдуть їхні кошти, які виділяються у рамках допомоги Києву. Тим більше аргументів отримали й представники західної опозиції, які наполягають на скороченні обсягів такої допомоги.

Причому списувати все винятково на тодішнє керівництво Міноборони було б не зовсім вірно. Корупційні "схеми" формувалися впродовж років, затягуючи у сферу свого впливу як функціонерів військового відомства, так і нечистих на руку постачальників.

Випадок із завищеними цінами на яйця, який отримав міжнародний резонанс, і про який написали світові ЗМІ - не єдиний. Про корупцію у сфері державних закупівель писали і вітчизняні ЗМІ.

Не можна сказати, що влада не реагувала.

Реакція була. НАБУ і САП проводили розслідування і відкривали кримінальні справи, у відповідальних чиновників Міноборони проводили обшуки, прем’єр-міністр України уже майже рік говорить про необхідність створення нової системи закупівель для армії. Але й корупційні схеми формувалися не рік і не два, тому простими погрозами чи навіть каральними діями, зруйнувати їх було складно. На місці однієї відрубаної голови корупційної "гідри" виростали дві.

Не вистачало, здається, трьох речей.

Першої - політичної волі, щоб оголосити корупцію головною небезпекою для нормального функціонування Міноборони і, таким чином, не відволікання уваги відомства на вирішення господарських суперечок, а на повноцінне забезпечення ЗСУ усім необхідним.

Другої - нової ефективної системи закупівель, яка не залишала би можливості для шахрайських оборудок.

Третьої - кадрових змін, щоб важелі впливу на ситуацію отримали ті, хто здатен ці завдання реалізувати.

Остання вимога була реалізована цієї осені.

Спочатку міністром оборони України став Рустем Умєров, згодом ДП "Державний оператор тилу" очолив Арсен Жумаділов.

Незабаром представники і Міноборони, і ДОТу уже заявили, що впроваджуватимуть нову модель державних закупівль, що є максимально прозорою та підконтрольною громадськості, а самі закупівлі - конкурентними та доброчесними.

Нарешті, українці дочекалися й публічно озвучених принципів діяльності оборонного відомства у сфері закупівлі у постачальників необхідної для ЗСУ продукції.

15 листопада міністр оборони Умєров заявив, що ставитиметься до корупції як до тероризму. Крім того, і Умєров, і Жумаділов наголосили на системності функціонування сфери державних закупівель і її максимальному наближенні до безпосередніх потреб захисників України, які мають якісно харчуватися, одягатися, отримувати сучасну амуніцію та дієві медикаменти.

Показово, що Жумаділов, говорячи про необхідність закупівлі продукції за адекватними цінами, використав не клішоване словосполучення "бюджетні кошти", а фразу - "гроші платників податків", що вказує на його сучасний світогляд у фінансовому плані.

Руйнування корупційних схем у системі закупівель Міноборони та демонстрація твердості намірів забезпечити ефективне функціонування цієї системи, попри намагання окремих лобістів грати за своїми правилами, а не відповідно до закону - свідчатиме про серйозність намірів влади й покращити імідж України на міжнародному рівні. Адже він (імідж) зазнав неабияких втрат внаслідок сумнозвісного "яйцягейту", коли міжнародні партнери побачили, що значна частка допомоги України йде не за призначенням, а у приватні кишені.

Демонстрація успіхів у сфері закупівель МО стане дуже потужним сигналом і західним виборцям, що українці цінують надану їм допомогу та не допускають її розкрадання.

І це, відповідно, буде успіхом і всієї України на міжнародній арені, адже зміцнить її репутацію як країни, що докладає максимум зусиль для боротьби з корупцією.