ЗМІ повідомили, що може змусити Зеленського змінити плани щодо поїздки до США

Станом на 01:22 21 грудня за київським часом візит українського президента до США не підтверджений.

Президент України Володимир Зеленський може поїхати до Вашингтона, зустрітися з очільником США Джо Байденом і відвідати Конгрес у середу, повідомили джерела, знайомі з ситуацією.

Про це пише Reuters.

Це стане першою відомою поїздкою Зеленського за межі країни після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого.

Очікується, що Зеленський прибуде до Капітолію США в середу, повідомило у вівторок джерело, знайоме з планами. Поки поїздка не підтверджена, і загрози безпеці можуть змусити змінити плани, повідомило джерело.

Візит Зеленського до Вашингтону

Punchbowl News з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням, першими повідомили про потенційний візит.

Очікується, що Байден зустрінеться з Зеленським у середу в Білому домі, - також повідомило джерело американських ЗМІ.

Також спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликав всіх членів парламенту особисто прибути на засідання американського Конгресу. Вона підкреслила, що йдеться про важливе засідання для демократії.

"Речник Зеленського не одразу відповів на запит про коментар. Офіс спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі також не відразу відповів на запит прокоментувати повідомлення про візит Зеленського", - пише видання.

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