ЗМІ повідомляють, що РФ закрила авіапростір на кордоні з Україною (карта)

ЗМІ повідомляють, що РФ закрила авіапростір на кордоні з Україною (карта)

Складається враження, що Росія заборонила літакам літати вздовж усього північно-східного кордону України.

Росія закрила повітряний простір уздовж кордонів з Україною.

Про це йдеться на сторінці в сервісі мікроблогів Twitter OSINTdefender.

Russia has Issued a Civil Aviation NOTAM closing almost all of Eastern Ukrainian Airspace near the border with Russia No Limit or ending time is currently provided. pic.twitter.com/mLSxUN5XJ6 — OSINTdefender (@sentdefender) February 23, 2022

У повідомленні зауважують, що Росія повідомила цивільній авіації, що закриває майже весь повітряний простір біля Східної України поблизу кордону з Росією. Наразі немає детальнішої інформації про обмеження або часу закінчення такої ініціативи.

Також, як це видно з опублікованої карти, Росія заборонила авіації літати вздовж усього північно-східного кордону України.

Додамо, що канал CNN повідомляє, що Росія закриває повітряний простір на кордоні з Україною для цивільних літаків до 18 травня.

Водночас пізно ввечері 23 лютого Украерорух повідомив, що "повітряний простір України відкритий і доступний для планування та виконання польотів. Авіаційні органи України та Украерорух підтримують постійний оперативний зв'язок з військовим сектором та міжнародними партнерами для забезпечення прозорості оцінки потенційних ризиків".

"Наразі ситуація в повітряному просторі України контрольована та стабільна, безпека польотів повністю забезпечена. Суверенне право на закриття повітряного простору належить державі і не може бути делеговано іншій організації. Просимо ЗМІ та громадськість не брати до уваги фейкову інформацію, яка циркулює у соцмережах про нібито обмеження використання повітряного простору України", - заявили в Украерорусі.

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