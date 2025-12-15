- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 253
- Час на прочитання
- 1 хв
ЗМІ пишуть, що Зеленський говоритиме із Трампом сьогодні: що відповів президент України
Президент Зеленський поки що обережно коментує можливість таких переговорів з Трампом.
Сьогодні відбудеться розмова президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та європейським лідерам для обговорення мирної угоди.
Про це передає Le Monde з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що дзвінок відбудеться під час вечері в Берліні, на якій сьогодні зберуться Володимир Зеленський і керівники європейських держав.
Президент Зеленський сказав «можливо», коли його запитали, чи відбудеться сьогодні розмова з американським лідером.
«Не знаю, чесно кажучи. Все може бути», — відповів Зеленський на питання, чи буде він говорити з Трампом сьогодні.
Раніше Володимир Зеленський прокоментував перебіг переговорів з американською стороною у Берліні.