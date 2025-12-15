ТСН у соціальних мережах

Політика
253
1 хв

ЗМІ пишуть, що Зеленський говоритиме із Трампом сьогодні: що відповів президент України

Президент Зеленський поки що обережно коментує можливість таких переговорів з Трампом.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Le Monde: Трамп терміново виходить на зв'язок із Зеленським та Європою

Le Monde: Трамп терміново виходить на зв’язок із Зеленським та Європою / © Associated Press

Сьогодні відбудеться розмова президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та європейським лідерам для обговорення мирної угоди.

Про це передає Le Monde з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що дзвінок відбудеться під час вечері в Берліні, на якій сьогодні зберуться Володимир Зеленський і керівники європейських держав.

Президент Зеленський сказав «можливо», коли його запитали, чи відбудеться сьогодні розмова з американським лідером.

«Не знаю, чесно кажучи. Все може бути», — відповів Зеленський на питання, чи буде він говорити з Трампом сьогодні.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував перебіг переговорів з американською стороною у Берліні.

