ЗМІ пишуть, що Зеленський говоритиме із Трампом сьогодні: що відповів президент України

Le Monde: Трамп терміново виходить на зв’язок із Зеленським та Європою / © Associated Press

Сьогодні відбудеться розмова президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та європейським лідерам для обговорення мирної угоди.

Про це передає Le Monde з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що дзвінок відбудеться під час вечері в Берліні, на якій сьогодні зберуться Володимир Зеленський і керівники європейських держав.

Президент Зеленський сказав «можливо», коли його запитали, чи відбудеться сьогодні розмова з американським лідером.

«Не знаю, чесно кажучи. Все може бути», — відповів Зеленський на питання, чи буде він говорити з Трампом сьогодні.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував перебіг переговорів з американською стороною у Берліні.