ЗМІ розповіли про причину написання Зеленським гнівного твіту щодо НАТО

Президент України розкритикував НАТО за "невизначеність" напередодні свого візиту у Вільнюс на саміт НАТО.

Президент України Володимир Зеленський намагався змінити хід дискусії на саміті НАТО у Вільнюсі, коли стало відомо, що у підсумковому тексті декларації змінили деякі формулювання, які були менш вигідними для України.

Також читайте Шольц запевнив, що Росія не впливатиме на процес вступу України до НАТО

Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах.

У повідомленні вказується, що в понеділок ввечері остаточний текст декларації ще не був узгоджений, але тоді в ньому були більш чіткі формулювання щодо вступу до НАТО.

Однак, на вимогу США й Німеччини формулювання змінили на менш вигідні для України, які зрештою опинилися у фінальному документі. Коли про це дізналась делегація від України, то вона вирішила опублікувати провокаційний звіт від імені українського президента.

Таким чином представники України намагались вплинути на хід дискусії, але реакція була зворотною. Особливо були роздратовані американці, яких не попередили про твіт, через що у справу довелось втручатись делегаціям з Великої Британії та Німеччини.

"Коли ситуація загрожувала вийти з-під контролю, керівник офісу Зеленського Андрій Єрмак зателефонував раднику президента США з національної безпеки Джейку Саллівану, але текст все одно був затверджений ще до приїзду українців", – пише Bloomberg.

Коли Зеленський прибув на саміт НАТО, його активно критикували інші лідері. Зокрема, під час спільної вечері Зеленського попросили "охолонути" і оцінити весь пакет пропозицій від країни Заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський жартома прокоментував заяву міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який зробив зауваження Україні, що потрібно бути вдячнішими західним союзникам.

Крім того, ми раніше інформували, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес зробив зауваження Україні, що, мовляв, потрібно бути вдячнішим західним союзникам за надану допомогу.

Читайте також: