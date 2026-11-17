Реклама

Йдеться про будівництво майже 30-кілометрової чотирисмугової ділянки нової траси Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка, а також розширення північного обходу Житомира до чотирьох смуг, пише УНІАН.

Видання нагадує, що наприкінці вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький оголосив, що уряд відкладає видатки, які не є першочерговими. До них він прямо відніс «нові будівництва, реконструкції та капітальні ремонти, які не є критично важливими». «Паралельно із заявами про економію, уряд Корецького продовжує виділяти кошти на проєкти, що мають сумнівну економічну доцільність в ситуації війни та необхідності жорстко контролювати витрату ресурсів. Йдеться про 30-кілометрову ділянку на автодорозі Н-31, а також обхід Житомира по трасі Київ-Чоп, який планують розширити з нинішніх двох до чотирьох смуг», — йдеться в статті.

Реклама

Дорогу Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка (Дніпропетровська і Полтавська області) почали будувати в 2017 році. Після початку повномасштабного вторгнення будівництво зупинили, а навесні 2026 року — відновили: залишилось добудувати близько 20% протяжності. «Але незавершена 30-км гілка — це фактично дорога „в полі“. За пʼять років великої війни всі призвичаїлись користуватися первинним маршрутом і потреби у зведенні нової траси де-факто немає», — йдеться в матеріалі. Видання також публікує фотографії поточного стану дороги, що демонструє нове полотно, придатне для експлуатації.

Реклама

Добудовою на 30-кілометровій ділянці від каналу Дніпро — Донбас до межі з Полтавською областю займатиметься компанія «Автомагістраль-Південь» — вона ж отримає кошти на обслуговування уже зведеної частини траси. Разом з іншими дорогами регіону компанія отримала 4,33 млрд грн прямих підрядів на підставі рішення Ради оборони Дніпропетровської області, яке пояснювалося потребою «безперебійного і безпечного проїзду логістичного забезпечення… та евакуації населення».

За даними Prozorro, на 2026 рік на проєкт передбачено понад 7 млрд грн бюджетного фінансування (частину мають виділити в 2026-му, частину — в 2027-му). У 2021 році ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв про приблизно трикратне зростання вартості кілометра цієї ділянки, порівняно з попередніми відрізками траси: він співставляв близько 30 км вартістю понад 10 млрд грн із попередніми 80 км, на які, за його словами, було витрачено приблизно 12 млрд грн.

Схожа ситуація — із північним обходом Житомира. Тут уряд фінансує розширення з двох до чотирьох смуг 20-кілометрової ділянки, яку свого часу занедбала китайська Sinohydro. Формально було виконано близько 50% робіт, після чого через зриви строків та претензії до якості договір розірвали з ініціативи «Укравтодору» (попередник Держвідновлення). Зараз дорога експлуатується з обмеженням швидкості

та половиною задіяних смуг руху. Утім, транзитний транспорт зазвичай в сам обласний центр не заходить.Після розірвання Україною контракту з Sinohydro, у арбітражі розглядається позов щодо відшкодування 10 млн євро банківських гарантій, оскільки китайська компанія вважає припинення ділових стосунків незаконним.

Реклама

У 2022 році тендер на відновлення робіт було скасовано через початок вторгнення росії. Нині ж реконструкцію 22-кілометрової ділянки із демонтажем попередніх «напрацювань» китайського підрядника веде турецька компанія Onur. Вона має три договори приблизно на 2,3 млрд грн на три з пʼяти черг будівництва. З них в 2026 році буде профінансовано 1,2 млрд грн. В той же час загальна вартість добудови обходу становить близько 6,1 млрд грн. Тобто ще на 3,8 млрд грн контракти не укладено — це середньострокові четверта і пʼята черги будівництва. Чи будуть кошти на те, щоб їх завершити — невідомо.

На 2027 рік на обидва об’єкти перенесено 5,5 млрд грн «за рахунок інших джерел». Чи дійсно буде можливість їх профінансувати, враховуючи, що дорожній фонд планується закласти на рівні 25% від потреби — ще одне відкрите питання без відповіді.

Видання відзначає, що поки уряд був готовий витрачати мільярди на непотрібні дорожні проєкти, Казначейство продовжувало затримувати платежі місцевих бюджетів. «Відмова від проєктів добудови Н-31 і обходу Житомира дала б змогу уряду вивільнити неабиякі кошти, що могли б піти або на соціальні виплати, або інші пріоритетні галузі. Наприклад, на закупівлю дронів чи будівництво захисних фортифікаційних споруд довкола обʼєктів енергетики. Проте наразі більшим пріоритетом уряду видається задоволення потреб окремих дорожніх будівельників», — резюмує видання.

Новини партнерів