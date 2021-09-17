ЗМІ виявили, що Північна Корея розширює об'єкт з виробництва збагаченого урану

ЗМІ виявили, що Північна Корея розширює об'єкт з виробництва збагаченого урану

Це може дозволити КНДР збільшити виробництво ядерних матеріалів збройової якості на 25%.

Нові супутникові знімки показують, що Північна Корея розширює свій ключовий об'єкт для збагачення урану, призначеного для ядерної зброї.

Про це інформує CNN з посиланням на експертів.

Експерт у галузі озброєнь і професор Міддлберійского інституту міжнародних відносин Джеффрі Льюїс заявив ЗМІ, що на зображеннях видно, що на території комплексу ядерних досліджень в Йонбені йде будівництво заводу зі збагачення урану. Це, на думку експерта, може дозволити КНДР збільшити виробництво ядерних матеріалів збройової якості на 25%.

"Останнє розширення в Йонбені, ймовірно, показує плани зі збільшення виробництва ядерних матеріалів для виробництва зброї", — зауважив Льюїс.

Раніше на об'єкті були зроблені зусилля по збільшенню площ, що дозволяє розмістити на ньому більше центрифуг для збагачення.

"Нова площа становить близько тисячі квадратних метрів, що досить для розміщення ще тисячі центрифуг. Додавання тисячі центрифуг збільшить потужність об'єкта для виробництва високозбагаченого урану на 25 відсотків", — резюмував експерт.

Раніше Північна Корея випробувала залізничний ракетний комплекс.

До цього — 11 і 12 вересня — Північна Корея провела пуски крилатих ракет великої дальності. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін назвав інцидент провокацією. У відповідь Пхеньян виступив з його критикою.

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