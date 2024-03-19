ЗМІ з’ясували, кого намагається дискредитувати російська пропаганда

Російські пропагандисти вигадують нові фейки про очільників українських Сил оборони, а також – намагаються дискредитувати помісну Православну церкву України. Дезінформацію поширюють за допомогою колаборантів, – йдеться у журналістському розслідуванні 24 каналу.

Як повідомляють ЗМІ, нещодавно в ефірі російського телеканалу “Звєзда” – пропагандистського ресурсу Міноборони РФ, – вийшов фільм про голову Служби безпеки України Василя Малюка “Янтарный генерал”. У ньому псевдожурналісти розповіли про буцімто причетність очільника спецслужби до корупційних схем: “кришування” видобутку бурштину та контрабанди. Звинуватили Малюка і у катуваннях полонених росіян, назвавши “садистом” і “бандитом”. Згадали у пропагандистській програмі і президента Міжнародного благодійного фонду “Солідарність” Олександра Петровського. Російський телеканал стверджує, що відомий меценат нібито заплатив 30 млн доларів п’ятому президенту Петру Порошенку за “лобіювання” надання українській церкві Томосу про автокефалію у 2019 році. Пропагандисти також назвали Петровського “кримінальним авторитетом”. Експерти, яких цитує 24 канал, зауважили, що московська пропаганда століттями не змінює свої прийоми.

“Як 100 років тому, 80 років тому Росія називала всіх людей, які боролися за українську незалежність, “бандитами”, так само і в цьому фільмі російські пропагандисти таврують Олександра Петровського теж нібито бандитом, фактично намагаючись підірвати його авторитет, перекреслити будь-які можливості для нього займатися бізнесом у Європі”, – наголосив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

У іншій програмі пропагандисти “Звєзди” намагалися облити брудом головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, якого називають “м’ясником”, що нібито не цінує життя українських

військовослужбовців. Поширення всіх цих фейків є частиною однієї стратегії ворога, – вважають журналісти 24 каналу. Вони також відзначили, що Кремль дедалі частіше використовує у своїх пропагандистських сюжетах колаборантів із так званої “УПЦ” Московського патріархату. Приклад: колишній клірик “УПЦ МП” Руслан Калинчук, що став “експертом” у фільмі про керівника СБУ. У пропагандистських ЗМІ також з’являється дедалі більше фейків про “переслідування” так званої “канонічєской церкві”, буцімто плани української влади знести храми, захоплені МП.

“Відомі ситуації, коли в Лаврі переховувалися люди, зберігалися грошові засоби, можливо, зброя та вибухівка. Тому що традиційно туди не можна було заходити, вдиратися, проводити якісь обшуки. Виходячи з цього скорочення присутності російських спецслужб через можливості УПЦ МП для них дуже болюче. Це веде до безпосередньо програшу у війні. Вони намагаються превентивно забезпечити, щоб цього скорочення не було”, – розповів у коментарі 24 каналу експерт з питань інформаційних воєн, ексзаступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін.

Нагадаємо, що 12 березня Служба безпеки України провела обшуки у “СПЖ” – пропагандистського ресурсу “УПЦ” Московського патріархату. За даними спецслужби, він входив до мережі ФСБ РФ – однієї з найбільших, що існувала в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Співробітники пропагандистського ЗМІ поширювали фейки на замовлення російських спецслужб. Загалом викрили 16-х учасників ворожої мережі, чотирьох ключових фігурантів затримали.

Тим часом, Верховна Рада готується до голосування в другому читанні за законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних з Москвою. За основу документ був взятий ще у жовтні 2023 року. 5 березня цього року Комітет ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував ухвалити законопроєкт у цілому.