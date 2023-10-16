ЗМІ: Зеленський хотів відвідати Ізраїль, йому відмовили – "не на часі"

За інформацією ізраїльських ЗМІ, Ізраїль відмовив Зеленському у візиті.

Президент Володимир Зеленський хотів здійснити візит в Ізраїль на знак солідарності у зв’язку з нападом ХАМАС. Проте Ізраїль відповів відмовою на запит Офісу президента.

Про це пишуть The Times of Israel і Ynet.

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"Володимир Зеленський , який минулого тижня перебував з візитом у Європі, хотів приїхати до Ізраїлю з держсекретарем США Блінкеном – але в Ізраїлі насправді мали застереження, сказавши Зеленському, що візит не не часі", – зазначають в ізраїльських ЗМІ.

Ynet вважає, що ця відмова не означає, що Зеленський не приїде до Ізраїлю в майбутньому.

"Президент України зацікавлений у візиті, але йому буде важко здійснити цільову поїздку, тож очікується, що майбутній візит буде частиною ширшої поїздки до Європи", – зауважують у виданні.

Офіційно ці дані ні українська, ні ізраїльська сторона не підтверджують.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення РФ Ізраїль висловлював підтримку Україні, але не пропонував військову допомогу, що викликало дипломатичну напруженість між Києвом і Єрусалимом.

"Ізраїль не наважувався протистояти Москві, яка має велику військову присутність у Сирії", – пише The Times of Israel.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Володимир Зеленський хоче відвідати Ізраїль на знак солідарності. Тож ОП надіслав офіційний запит до офісу прем’єр-міністра Ізраїлю з проханням узгодити візит.

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