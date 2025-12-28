- Дата публікації
ЗМІ: Зустріч Трампа та Зеленського завершилась — перші деталі
Зустріч Трампа та Зеленського завершилася і тривала 2,5 години.
Зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді завершилася.
Про це пише італійське видання Corriere della Sera з посиланням на слова глави МЗС Італії Антоніо Таяні.
Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського завершилася, і зараз обидва президенти проводять відеоконференцію з європейськими лідерами. Італійське ЗМІ зауважує, що серед учасників бесіди — їхня прем’єрка Джорджа Мелоні.
«Тепер побачимо, що станеться; побачимо, чи прийме Путін пропозиції. Питання безпеки також є надзвичайно важливим для нас, європейців. Європа має зіграти важливу гру: ми повинні бути єдиними зі США, оскільки ми можемо бути ключовим партнером у припиненні війни», — сказав Таяні.
Далі очікується прес-конференція лідерів двох країн. Також очікується розмова президента США із диктатором Путіним.
Нагадаємо, Дональд Трамп зробив гучну заяву перед переговорами із Зеленським і заявив, що швидке завершення війни може бути можливим.