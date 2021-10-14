"Зміг з'їсти тільки один хінкалі": Саакашвілі розповів подробиці про своє затримання

У Тбілісі замовив доставлення хінкалі.
Затриманий в Грузії експрезидент Міхеіл Саакашвілі відповів на питання журналістів опозиційного телеканалу "Мтаваров архі".
"Я приїхав до Грузії тому, що по-іншому не міг. Це була не перша спроба повернутися сюди. Чи не все вийшло так, як я планував. Перша спроба ледве не завершилася трагічно. В цілому це не був вояж бізнес-класу. Я приїхав тому, що інакше не міг вчинити. Коли я дивлюся на демократію, геополітику, руйнування внутрішніх інститутів, думаю, що ми переходили межу неповернення ", — заявив Саакашвілі.
Він додав, що за чотири дні свого таємного знаходження в Грузії був в декількох місцях — Батумі, Кутаїсі, Поті, Ланчхуті, в декількох місцях в регіоні Самегрело. Він також на Рікотському перевалі їв хачапурі.
"У Тбілісі замовив доставлення хінкалі, але до затримання зміг з'їсти тільки один хінкалі", — уточнив Саакашвілі.
У зв'язку з його прибуттям в Грузії були затримані три людини. Саакашвілі вважає, що ці люди жертви великої несправедливості і скоро вони будуть на волі.
"На таких людях стоїть ця країна", — уточнив Саакашвілі.
У в'язниці у нього була дуже тепла зустріч з рідними, — резюмував колишній президент Грузії.
Нагадаємо, 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.
До слова, 14 жовтня соратники Саакашвілі зберуться на проспекті Руставелі і зажадають його звільнення.
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