Відставка уряду в Україні: хто може очолити Кабмін та коли очікувати рішення

Кабмін

Реклама

Серед українського політикуму останніми тижнями фігурують чутки про кадрові перестановки в Кабінеті міністрів України.

За інформацією ЗМІ, рішення про це може бути ухвалене найближчим часом.

Наразі офіційних заяв про потенційну зміну уряду немає, однак дискусія про це у провладних колах триває.

Реклама

Детальніше — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Відставка Шмигаля

На початку червня активізувалися розмови про відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Розмови про заміну Шмигаля ведуться не вперше, однак, за словами нардепа Ярослава Железняка, це може бути цілком ймовірним.

Окрім того, народний обранець назвав три ймовірні причини, за які можуть звільнити чинного прем’єр-міністра:

Реклама

втрата підтримки серед парламентарів,

провали в економічно-бюджетній сфері,

необхідність демонструвати оновлення влади на тлі відсутності виборів.

Головною кандидаткою на заміну Дениса Шмигаля є чинна перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Всі інші, включно з Кулебою, зійшли з забігу за прем’єрське крісло», — зазначив Железняк.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський наголосив, що не ухвалював рішення про заміну прем’єра.

«Ми все ж багато років працюємо. Так ось, у мене з ним розмови не було. Я дійсно його поважаю, особливо за ці роки повномасштабної війни. Безумовно, і за той досвід, і просто по-людському», — заявив президент.

Реклама

Зміна Кабміну: хто може очолити новий уряд

Нардеп Ярослав Железняк припустив, хто може зайняти керівні посади в уряді. У своєму Telegram-каналі він опублікував список потенційних кандидатів на заміну:

у разі призначення Свириденко на посаду прем’єр-міністра України Олексій Кулеба може очолити Мінекономіки. У ЗМІ також шириться інформація, що Кулеба може очолити Міністерство енергетики, якщо звільнять Германа Галущенка ,

перший заступник очільника Мінекономіки Олексій Соболєв стане міністром замість Свириденко,

Ольга Стефанішина збереже свою посаду віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, однак у разі втрати посади її наступницею стане заступниця ОП Ірина Мудра,

новим міністром КМУ замість Олега Немчінова стане перший заступник держсекретаря КМУ Костянтин Марʼєвич ,

міністр освіти Оксен Лісовий втратить посаду, а замість нього знайдуть міністра серед його заступників,

Міністерство фінансів — Сергій Марченко може втратити свою посаду, замість нього можуть призначити Роксолану Підласу, керівницю бюджетного комітету Верховної Ради.

Обговорюється варіант переведення Ігоря Клименка з посади міністра внутрішніх справ на посаду віцепрем’єра з оборони та безпеки.

Залишаться на своїх посадах:

міністр цифрової трансформації Михайло Федоров ,

міністр закордонних справ Андрій Сибіга ,

міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль ,

міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін ,

міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук.

За словами Железняка, свої посади втратять:

Реклама

міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко ,

міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький ,

міністр молоді та спорту Матвій Бідний ,

міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова ,

міністр національної єдності Олексій Чернишов. Саме міністерство можуть об’єднати з іншим відомством.

«Практично всі зміни — це коли замість міністра отримує портфель його перший заступник, починаючи від Шмигаля, Свириденко і далі…. Всі люди з середини системи, майже всі з поточного уряду», — зазначив Железняк.

Питання заміни Рустема Умєрова, за інформацією ЗМІ, наразі не стоїть на порядку денному. Раніше розглядалася ідея його призначення послом до США, але від цієї ідеї відмовилися.

За інформацією «Української правди», в разі призначення Юлії Свириденко новою прем’єркою міністром Кабміну в її уряді також може стати Наталія Алюшина.

Свириденко також планує поставити на посаду міністра економіки свого заступника Олексія Соболєва, а на міністерку соцполітики — свою заступницю Тетяну Бережну замість Оксани Жолнович. Видання зазначає, що таким чином Свириденко хоче зберегти вплив на економіку.

Реклама

Коли можуть змінити уряд

У Верховній Раді України планували змінити склад уряду 7 липня. Раніше народний депутат України Олексій Гончаренко повідомляв, що відповідне повідомлення про підготовку до позачергової сесії вже розіслали.

Проте як зазначають джерела УП, згодом таку ідею у Верховній Раді відкинули через низку причин, а саме:

нестача потрібної кількості депутатів — багато нардепів перебувають у відпустках;

велика конференція з відновлення в Римі (10–11 липня) — приїзд делегації з «в.о.» прем’єра був би неввічливим до партнерів,

відсутність кандидатур на ключові міністерства.

Своєю чергою депутат Дмитро Разумков заявив, що зміна Кабміну може відбутися на черговій сесії Верховної Ради 15–17 липня.

«Зміна Кабміну можлива 15–17 липня, тому що треба буде не лише відправити у відставку цей уряд, а й призначити хоча б нового прем’єра або, як завдання максимум, весь Кабмін. У цьому разі, я думаю, це відбуватиметься на одному тижні, тому що за один день це зробити неможливо», — зазначив депутат.

Реклама

Зміна уряду під час воєнного стану

Нардеп, член оборонного комітету Ради Федір Веніславський в етері Radio NV зазначив, що закон забороняє змінювати уряд під час воєнного стану.

«Але така заборона на зміну вищих органів державної влади в умовах воєнного стану, з погляду логіки законодавця, мала на меті унеможливити для влади зловживати повноваженнями. Але в умовах, коли писали і закони, і Конституцію, було практично нереально спрогнозувати, що Україна може опинитися у війні, яка триває четвертий рік», — пояснив Веніславський.

Він зауважив, що в Україні зараз діють чіткі юридичні обмеження, однак з погляду практики, виникають сумніви щодо ефективності роботи окремих міністрів після тривалого періоду роботи в умовах війни.

Веніславський додав, що фізичне й емоційне виснаження також відіграють свою роль.

Реклама

Окрім того, він наголосив, що офіційних розмов у політичній фракції «Слуга народу» щодо змін в уряді не було.

За словами народного депутата, щоб говорити зміну уряду, найперше треба було врегулювати це питання на законодавчому рівні.

Раніше ми повідомляли, коли можуть бути вибори в Україні.

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.