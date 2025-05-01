Зміна курсу: Трамп дозволив експорт зброї до України після призупинення допомоги

Дональд Трамп схвалив експорт зброї в Україну на $50 млн / © Associated Press

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У середу адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про свій намір дати зелене світло на експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів або більше.

Про це пише Kyiv Post із посиланням на дипломатичні джерела.

Цей дозвіл, перший у своєму роді від моменту повернення Трампа до Білого дому понад 100 днів тому, надано лише через кілька тижнів після того, як адміністрація призупинила всю військову допомогу, пов’язану з Україною, для перегляду, наголосивши на новому пріоритеті: використанні впливу США для припинення конфлікту дипломатичним шляхом, а не тривалою військовою підтримкою, зазначає видання.

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Конгрес у своєму останньому пакеті допомоги Україні схвалив продаж зброї, пов’язаної з DCS, на суму понад 1 мільярд доларів. Попередня адміністрація США за президента Джо Байдена дозволила використати частину цієї суми для передачі вкрай необхідної зброї, такої як повністю автоматичні кулемети калібру .50, країні, що охоплена війною.

Від 2015-го до 2023 року США непомітно дозволили постійний експорт оборонної продукції та послуг до України на суму понад 1,6 мільярда доларів через систему DCS.

«Усі DCS працюють тихо; про них не оголошують публічно, як про продаж військової техніки за кордон», — сказав вашингтонському кореспонденту Kyiv Post Колбі Бадхвар, аналітик з питань безпеки дослідницької групи Tochnyi.

«Новина тут полягала в тому, що (продаж зброї США) продовжується, попри всі прогнози, що Трамп повністю відріже Україну», — додав він.

Kyiv Post відвідав Орбіту — місто, яке мало бути схожим на Прип’ять чи Енергодар, — але його покинули під час будівництва, залишивши після себе розбиті мрії сотень людей, які вже туди переїхали.

Повідомлення про ліцензію на продаж на суму 50 мільйонів доларів, яке вперше побачила Kyiv Post, було подано до Конгресу через Закон про контроль над експортом озброєнь — закон, який уповноважує президентів США контролювати імпорт та експорт товарів та послуг оборонного призначення, згідно з офіційним повідомленням, надісланим до Конгресу з Управління законодавчих справ Державного департаменту.

Запропонований продаж охоплює експорт оборонної продукції, включаючи технічні дані, та оборонних послуг до України.

Цей крок також відбувся лише через кілька тижнів після того, як президент Володимир Зеленський оголосив про намір своєї країни придбати у США системи протиповітряної оборони та озброєння на суму 30-50 мільярдів доларів як форму майбутніх гарантій безпеки.

Доктор Майкл Сесіре, дослідник оборони та безпеки в RAND, некомерційній дослідницькій організації, вважає, що якщо військова допомога США Україні продовжиться — чи то продовження попереднього пакету, чи подальше здійснення президентських повноважень щодо скорочення військових ресурсів — «це посилить вплив США».

«Адміністрація Трампа неодноразово заявляла про своє бажання досягти тривалого припинення вогню в Україні. Для досягнення цієї мети знадобиться вплив як на Київ, так і на Москву», — резюмував доктор Сесіре.

Раніше повідомлялось, що Україна погодилася на умови США щодо завершення війни.