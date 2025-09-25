Зміна позиції Трампа щодо війни в Україні: президентка Словенії сказала, що він зрозумів

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар висловила думку, що президент США Дональд Трамп змінив свою позицію щодо війни в Україні, тому що переконався, що Кремль грає з ним в ігри.

Про це вона сказала у коментарі «Укрінформу».

Мусар зазначила, що «рада була почути про це (зміну позиції Трампа — ред.)».

Президентка Словенії вважає, що американський лідер був чесним у своєму бажанні зупинити війну за 24 години, «але зрозумів — можливо, трохи запізно, ­­– що це не так».

«Тому я дуже сподіваюся, що він і далі працюватиме над досягненням миру. З його слів я відчула, що він постійно рухатиметься в цьому напрямку, і він відкритий для діалогу», — висловилась Мусар про Трампа.

Вона додала — заяви президента США переконують, що він робитиме все можливе для зупинки війни в Укрїні.

Президентка Словенії звернула увагу на той факт, що в руках Трампа є багато важелів. Водночас політикиня наголосила на відповідальності Євросоюзу.

«Європейський Союз має продовжувати підтримувати Україну, і ми повинні виступити в один голос у цьому питанні», — сказала Мусар.

Як юристка вона наголосила на необхідності поважати міжнародне право і Статут ООН.

«Якщо ми дозволимо одній великій наддержаві просто переступити через міжнародне право, то виявиться багато людей, які наслідуватимуть її. Ось що стоїть на кону», — сказала президентка Словенії.

Відповідаючи на запитання, що ж саме могло змінити позицію Трампа, Мусар сказала, що важливу роль відіграли контакти американського лідера з його європейськими колегами.

«Думаю, президент Трамп розмовляє з багатьма європейськими політиками, і багато глав держав розповіли йому про позицію ЄС, трохи історії і те, що за цим стоїть», — сказала Мусар.

Нагадаємо, 23 вересня несподівано Трамп заявив, що Україна здатна повернути свої території до кордонів 1991 року, додавши, що для цього необхідна фінансова підтримка з боку Європи та НАТО.

Посол України у США Ольга Стефанішина пояснила, як вдалося переконати Трампа щодо війни. Так, перед зустріччю команда президента України підготувала детальні дані про ситуацію на фронті та економічний стан Росії. Стефанішина особисто працювала над тим, щоб надати оточенню президента США «максимальну інформацію». А вирішальними могли стати подробиці комунікації з європейськими партнерами, які на зустрічі озвучив міністр фінансів США Скотт Бессент.