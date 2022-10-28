Зміна риторики Німеччини стосовно війни в Україні: експерт розповів, як це вплине на Європу

Провідний фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Станіслав Желіховський вважає, що зміна риторики та збільшення підтримки України з боку Німеччини вплине на ставлення до війни з Росією інших країн Заходу.

Про це він сказав у ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"Якщо ще недавно ми вважали, що найбільшими лобістами в допомозі Україні серед європейських країн є Польща, країни Балтії та ще деякі держави, які розуміли ту проблему, яка відбувається. То якщо до цього проукраїнського десанту доєднається ще й Німеччина, яка є серцем, локомотивом Європейського Союзу і взагалі всього європейського життя, то звичайно, це буде серйозний крок для того, щоб такі країни, як Росія, зрозуміли, що за Україну стоять серйозні держави", – зазначив Желізовський.

На думку експерта, кремлівський диктатор намагався втримати "проросійську" позицію Німеччини.

"Володимир Путін не дарма хотів прив’язати країну до своїх енергоресурсів, до бізнесу на території Росії для того, щоб Німеччина якомога більше замовчувала агресію, щоб вона не давала можливості Україні інтегруватися до західної спільноти. Власне. це було метою Путіна – щоб Німеччина грала проросійську гру більше, а не проукраїнську", – вважає він.

Він зазначив, що США лише вітатиме збільшення допомоги Україні з боку Німеччини.

"Зрозуміло, що США лише вітають таку Німеччину. І нам би було дуже добре, якби Німеччина надавала якомога більше своїх типів озброєння. Ми бачимо, що вони дуже добре показали себе і на полі бою, і для захисту. Українці одні з небагатьох змогли протестувати в реальних бойових діях цю зброю, вона дійсно є ефективною. І якщо вона додасться до тієї зброї, що ми маємо – це, звісно, покращить не лише оборонний потенціал, а і можливість деокупувати ті території, чого дуже не хоче Путін, адже розуміє, що коли це станеться, його режиму рано чи пізно настане кінець", – підкреслив він.

Допомога від Німеччини

У середу, 26 жовтня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що Німеччина передасть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II і чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Бундесвер опублікував оновлений список озброєння, яке Німеччина передала Україні від початку 2022 року. Там прозвітували, що бюджет для допомоги Україні збільшено до 2 млрд євро.

Політичний експерт Дмитро Васильєв вважає, що Німеччина після приїзду до України президента Франка-Вальтера Штайнмаєра змінила свою риторику стосовно війни в нашій державі.