Зміна риторики Трампа щодо України: Зеленський пояснив, яку роль відіграв король Чарльз

Дональд Трамп і король Чарльз / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський розповів, що король Чарльз відіграв важливу закулісну роль у заохоченні колишнього президента США Дональда Трампа до більш активної підтримки України.

Про це голова держави розповів в інтервʼю The Guardian.

За словами Зеленського, це сталося після бурхливої зустрічі в Овальному кабінеті у лютому, коли Трамп публічно напав на Зеленського та вигнав його з Білого дому.

“Я не знаю всіх деталей, але розумію, що Його Величність надіслав президенту Трампу деякі важливі сигнали”, – зазначив Зеленський.

Президент додав, що Трамп поважає короля Чарльза і вважає його “дуже важливим”, а це, на думку Зеленського, справжній комплімент, який Трамп рідко робить іншим.

“Його Величність дуже підтримує наш народ. Можливо, “підтримує” – це не зовсім точне слово, але він щиро співчуває Україні”, – підкреслив Зеленський.

Крім того, Зеленський пояснив, чому не “тремтить” перед Трампом і розставив крапки над “і” у відносинах зі США.