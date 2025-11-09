- Дата публікації
- Політика
- 195
- 1 хв
Зміна риторики Трампа щодо України: Зеленський пояснив, яку роль відіграв король Чарльз
Президент України Володимир Зеленський розповів, як король Чарльз закулісно вплинув на Дональда Трампа, змотивувавши його більш активно підтримувати Україну.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що король Чарльз відіграв важливу закулісну роль у заохоченні колишнього президента США Дональда Трампа до більш активної підтримки України.
Про це голова держави розповів в інтервʼю The Guardian.
За словами Зеленського, це сталося після бурхливої зустрічі в Овальному кабінеті у лютому, коли Трамп публічно напав на Зеленського та вигнав його з Білого дому.
“Я не знаю всіх деталей, але розумію, що Його Величність надіслав президенту Трампу деякі важливі сигнали”, – зазначив Зеленський.
Президент додав, що Трамп поважає короля Чарльза і вважає його “дуже важливим”, а це, на думку Зеленського, справжній комплімент, який Трамп рідко робить іншим.
“Його Величність дуже підтримує наш народ. Можливо, “підтримує” – це не зовсім точне слово, але він щиро співчуває Україні”, – підкреслив Зеленський.
Крім того, Зеленський пояснив, чому не “тремтить” перед Трампом і розставив крапки над “і” у відносинах зі США.