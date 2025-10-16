Від скептика до активного союзника України: як зміна риторики Трампа загнала Путіна у глухий кут

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Зміна риторики президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні доволі помітна: від скептицизму до активної підтримки Києва та впевненості в його перемозі.

Американський лідер не лише жорстко критикує Володимира Путіна, а й заявляє про створення «Фонду перемоги України».

Водночас Трамп готується до зустрічі з Володимиром Зеленським, яка відбудеться 17 жовтня у Вашингтоні, де ключовим питанням стане постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Реклама

Експерти вважають, що на цю зміну позиції президента США вплинули інтенсивні удари ЗСУ по російській енергетиці та нафтовій промисловості, які своєю чергою призводять економіку Росії до колапсу.

Детальніше — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Критика та вимоги від Кремля

Під час зустрічі із президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм американський лідер Дональд Трамп вчергове розкритикував кремлівського диктатора Володимира Путіна. Президент США зазначив, що не розуміє, чому Путін досі продовжує війну проти України.

«Я не знаю, чому він усе ще веде цю війну. Вона стала для нього катастрофою. Він уже майже чотири роки воює, хоча мав виграти за тиждень. Тепер ось-ось почнеться четвертий рік», — зазначив Трамп.

Реклама

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Згодом лідер США звернувся з закликом до очільника Кремля припинити бойові дії та зупинити кровопролиття.

«І все, чого ми хочемо від президента Путіна, — щоб він зупинив це. Припинив убивати українців і припинив убивати росіян, бо він убиває багато росіян», — заявив президент США.

Трамп наголосив, що мирне врегулювання конфлікту між Україною та Росією є головною метою, а продовження війни лише посилює страждання обох народів.

Водночас президент США переконаний, що економіка РФ наближається до колапсу, адже там уже спостерігається дефіцит бензину.

Реклама

У РФ відкидають твердження Трампа та заявляють про дії в інтересах держави

Віцепрем’єр-міністр РФ Олександр Новак прокоментував заяву Трампа щодо настання економічного колапсу у країні. Російський посадовець стверджує, що попередження американського президента хибне, натоміть у РФ відбувається стабільне постачання бензину на внутрішній ринок країни.

«Ми не бачимо жодних проблем у цьому плані. Баланс між виробництвом і споживанням підтримується. Ми з боку уряду та відповідних міністерств робимо все, щоб так і залишалося», — висловився Новак.

Своєю чергою у Кремлі відреагували на висловлювання Трампа про Путіна та війну в Україні. Речник кремлівського диктатора сказав, що очільник РФ діє винятково в інтересах своєї країни, водночас він начебто відкритий для переведення процесу щодо війни в Україні в політико-дипломатичне русло.

Кремль / © Pixabay

«Я б не хотів коментувати ставлення президента США до тих чи інших дій президента Росії. Президент Російської Федерації завжди керується інтересами своєї країни, інтересами свого народу», — сказав Пєсков.

Реклама

Речник Кремля заявив, що Путін веде війну проти України (яку він називає «спеціальною воєнною операцією») нібито для захисту інтересів російського народу. Водночас він запевнив, що Путін готовий до переговорів, але звинуватив у блокуванні мирного процесу Україну. Пєсков стверджує, що буцімто європейці провокують Київ на продовження війни.

Зустріч Зеленського та Трампа у Вашингтоні

У п’ятницю, 17 жовтня, Дональд Трамп проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

На цій зустрічі лідери обговорять, яку зброю потрібно постачати Україні. Зокрема, йтиметься про далекобійні ракети Tomahawk.

«Ми говоритимемо про Україну, так. У п’ятницю до мене приїде президент (Зеленський — Ред.), і я знаю, що він хоче сказати. Він хоче зброю. Він хотів би мати «Томагавки», — сказав на брифінгу в Білому домі американський лідер.

Реклама

Своєю чергою керівник Офісу президента України Андрій Єрмак уже зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо та обговорив деталі майбутньої зустрічі лідерів.

Як уточнила посолка України у США Ольга Стефанішина, президенти також обговорять:

посилення української протиповітряної оборони;

енергетичну стійкість напередодні зими;

розширення співпраці у сфері виробництва дронів.

Стефанішина наголосила, що зустріч лідерів відбувається на тлі безпрецедентної активізації двосторонніх переговорів між командами США та України.

«У нас є кілька українських делегацій, які працюють над тим, щоб максимально збільшити вплив зустрічі лідерів цієї п’ятниці. Це абсолютно новий формат взаємодії: військові групи працюють уже два тижні, прем’єр-міністерка взаємодіє з фінансовими партнерами для координації зусиль, делегації з економіки та енергетики зосереджені на пом’якшенні наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру України через мобілізацію участі США в закупівлях газу», — розповіла Стефанішина.

Реклама

Водночас видання Politico зазначає, що Трамп прагне закінчити війну між Росією та Україною, а останні події на Близькому Сході лише посилили його рішучість.

Створення «Фонду перемоги України»: процес уже пішов

Трамп працює над створенням «Фонду перемоги України», який фінансуватиметься за рахунок нових, надзвичайно високих тарифів на товари з Китаю. Цей план, який президент США доручив міністрові фінансів Скотту Бессенту обговорити з європейськими союзниками перед візитом Володимира Зеленського (17 жовтня), передбачає запровадження 500% мита на китайський імпорт.

Ця ініціатива має на меті фінансування озброєння української армії та є помітною зміною позиції Трампа, що свідчить про його втрату терпіння до Путіна, пише The Telegraph.

«Трамп доручив послу і мені повідомити наших європейських союзників, що ми підтримуємо ідею запровадження — назвіть це, як хочете — „тарифу на російську нафту“ для Китаю або „тарифу перемоги України“ на Китай. Але наші українські та європейські союзники мають бути готові приєднатися. Ми відповімо, якщо наші європейські партнери будуть з нами», — заявив Бессент журналістам.

Реклама

Стратегія націлена на максимальний економічний тиск на Кремль, чия військова машина залежить від підтримки Китаю, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.

Паралельно на зустрічах НАТО обговорюється можливість постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk та фінансування річного опору ($120 млрд). Європейські колеги підтримують ідею передавання Tomahawk, але остаточне рішення щодо цього повністю залежить від президента Трампа.

The Telegraph зазначає, що європейські країни, ймовірно, оплатять постачання через програму НАТО PURL, якщо Трамп дасть згоду.

Що впливає на зміну риторики Трампа

Видання The Economist вважає, що цілеспрямовані «пекельні» удари по нафтопереробних заводах РФ посилюють паливну кризу в державі-агресорці. Там зазначають, що це допомагає змінити думку президента США Дональда Трампа щодо перспектив України у війні.

Реклама

За інформацією видання, постраждало до 40% нафтопереробних потужностей Росії, причому близько 20% скоротилося одночасно.

Атака на НПЗ у Краснодарському краї

Впливове видання The Wall Street Journal (WSJ) припускає, що Трамп досі вагається щодо остаточного передавання ракет Tomahawk Києву. На думку аналітиків, головними перешкодами для цього є:

вразливість самих ракет до російської ППО;

брак пускових установок, які має Україна.

WSJ попереджає, навіть якщо ці ракети будуть надані, вони навряд чи швидко змінять перебіг війни, адже процес доставлення, навчання операторів і надання розвідданих для наведення займе багато місяців.

Проте цей сценарій має перевагу для США: залежність України від американської розвідки та навчання забезпечить Вашингтону контроль над цілями. Це зменшить ризик ударів по «чутливих об’єктах» Росії, але водночас обмежить автономність ЗСУ у використанні Tomahawk.

Реклама

Несподіваний тиск з Вашингтона загнав Путіна у глухий кут

Аналітики вашингтонського Центру аналізу європейської політики (CEPA) зазначають, що початковий план Путіна провалився: «спеціальна воєнна операція» вже впливає на життя пересічних росіян. Ситуація вийшла з-під контролю, а літній наступ РФ, який мав принести «перемогу», зазнав невдачі.

Росія досягла лише обмежених просувань ціною величезних втрат, а кожен третій росіянин відчутно постраждав від війни. Економічні та соціальні проблеми посилюються через інтенсивні удари України по російських НПЗ.

Водночас рушійним фактором стала позиція Трампа, який не став союзником Москви, а почав нарощувати підтримку України.

«Дійшло до того, що Трамп відкрито обговорює можливість надання Україні крилатих ракет великої дальності, що було немислимо в часи „проукраїнської“ адміністрації Байдена», — зазначають аналітики.

Реклама

У СЕРА зазначають, що Путін може вдатися до хитрощів, щоб стабілізувати ситуацію, а його наступним кроком може стати пропозиція щодо тимчасового перемир’я на вигідних для Росії умовах.

Що не врахували США у грі з Кремлем

Президент США Дональд Трамп під час виступу в ізраїльському Кнесеті заявив, що встановлення миру в Україні є його наступним пріоритетом.

Кореспондент CNN Нік Патон Волш наголошує, що ця ціль здається найбільш віддаленою, оскільки вплив Трампа на Росію «обмежений, якщо не відсутній». Він зазначає, що на відміну від ситуації в Газі, Росія є історичним опонентом, залежним від Китаю.

Журналіст зауважує, що спроби Трампа використати «міжособистісну чарівність», економічні важелі та дедлайни санкцій не спрацювали. Кремль навіть визнає, що переговори на «серйозній паузі».

Реклама

Для Трампа залишається один можливий важіль впливу: дозволити європейським союзникам купувати та постачати Україні далекобійні ракети Tomahawk для ударів по Росії.

Видання CNN підкреслює, що досвід останніх дев’яти місяців показав, що порожні погрози (як Кремля, так і Трампа) швидко викриваються. Якщо Трамп прагне миру, йому необхідно завдати Росії реальної та відчутної шкоди — економічної та фізичної. Це може змусити його діяти рішучіше, ніж його попередник.

Трамп озвучив військові плани України про наступ на фронті, проте є нюанси

На пресконференції з директором ФБР Трамп заявив, що Київ «хотів би перейти в наступ». За його словами, у зв’язку з цим Вашингтону доведеться ухвалити рішення.

«Я ухвалю рішення з цього приводу, але вони б хотіли перейти в наступ, і нам доведеться ухвалити рішення», — заявив Трамп.

Реклама

Військовий оглядач Василь Пехньо в етері «Еспресо» наголосив, що заява Трампа не відповідає дійсності. Експерт пояснив, що для проведення наступальних дій необхідне втілення трьох умов:

зупинення противника;

відрізання резервів ворога;

створення власних резервів.

«Отже, ні стабілізації на фронті, ні відрізання ворожих резервів, ні створення власних резервів у нас не спостерігається як три базові умови для контрнаступу. Тому говорити про те, що це можуть бути якісь контрнаступальні дії, я, чесно кажучи, не став би і не плекав би цих якихось марних надій, посилаючись на заяви навіть Дональда Трампа», — сказав Василь Пехньо.

Раніше ТСН.ua писав про те, на що Україні треба звернути увагу, щоб не втратити підтримку ФРН.

Читайте також:

Реклама

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.