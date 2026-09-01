Зміна влади не допомогла: уряд Мадяра знову заблокував наступний крок України до ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр / © Associated Press

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У вівторок, 1 вересня, під час засідання робочої групи Ради ЄС з питань розширення Угорщина не дозволила Україні просунутися вперед до відкриття переговорних кластерів 2 і 3.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на власні джерела у Брюсселі.

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Розділення шляхів України та Молдови

За інформацією джерел, ситуація з блокуванням залишилася без змін ще з літа. Як і до періоду літніх відпусток у липні, Будапешт висловив згоду затвердити результати скринінгу кластера 3 винятково для Молдови.

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Такий сценарій фактично розділяє Україну та Молдову на їхньому шляху до Європейського Союзу. Цей варіант категорично не підтримує більшість держав-членів на чолі з Ірландією, яка головує в ЄС. Через відсутність консенсусу Україна та Молдова наразі зникли з порядку денного наступного засідання групи, яе має відбутися у середу, 2 вересня.

Позиція нової влади Угорщини

Попри нещодавню зміну влади та виконання Києвом усіх формальних процедур Угорщина системно відкладає відкриття ще двох переговорних кластерів. Ці напрями критично важливі, оскільки стосуються:

інтеграції до єдиного ринку ЄС;

економічної та соціальної політики.

Для просування за кожним із цих пунктів потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів. Європейські дипломати попереджають, що для подолання заперечень Будапешта може знадобитися прямий політичний діалог на найвищому рівні. Водночас речник угорського уряду наголосив, що Київ не повинен отримувати сприятливіші умови, ніж держави Західних Балкан, які роками змушені виконувати суворі вимоги.

Раніше новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр домігся виключення зі спільної декларації саміту ЄС пункту про прискорений вступ України. За його словами, він ініціював це рішення особисто в останній момент, оскільки виступає за процес приєднання «винятково на основі заслуг і результатів».

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Будапешт відкрито висловив застереження щодо відкриття наступних розділів переговорів одразу після успішного погодження першого фундаментального кластера. Під час особистої розмови у Брюсселі президент Володимир Зеленський висловив угорському прем’єру сподівання на швидку підтримку, однак поточні дії Угорщини свідчать про збереження жорсткої блокувальної позиції.

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