Зміна влади в Угорщині: що стоїть за заявами Мадяра про Закарпаття

Вже 9 травня лідер опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр стане новим прем’єр-міністром Угорщини. Цілком ймовірно, що він, як і попередник Віктор Орбан, порушить питання щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Втім, буде йти на діалог, а не на конфронтацію.

Таку думку висловив виконавчий директор словацької організації Memo 9 Расто Кужель в коментарі РБК.Україна.

З його слів, Мадяр дав сигнал як угорській меншині у Закарпатській області, так і Києву про те, що Будапешт надалі продовжуватиме захищати права меншин. Втім, відбуватиметься це не шляхом постійної конфронтації — як це було за попередньої влади в Угорщині.

«Заяви щодо угорців в Україні — також спосіб заспокоїти консервативних виборців всередині країни і показати, що зміна влади не означає відмову від захисту угорських національних інтересів», — додав Расто Кужель.

Вимоги Мадяра щодо угорців на Закарпатті

Джерела Bloomberg повідомляють, що Мадяр — як і Орбан, має ультиматуми щодо України. Зокрема, він хоче бачити більше прав для угорських меншин, перш ніж схвалити офіційні переговори Києва щодо вступу до ЄС.

Зауважимо, що йдеться про перелік із 11 пунктів, представлений Києву 2024-го, де особливу увагу приділяли правам угорської громади та можливості навчання угорською мовою.

Зауважимо, що мер Берегового Золтан Баб’як провів зустріч з Мадяром, під час якої політики говорили про права угорців в Україні. Він заявив, що «про жодні утиски прав національної спільноти не йдеться», адже ці питання врегульовані державою. Ба більше — президент Володимир Зеленський особисто опікується цим.

