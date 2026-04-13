Зміна влади в Угорщині: в МЗС України зробили термінову заяву

Андрій Сибіга / © МЗС України

Після перемоги Петера Мадяра на виборах в Угорщині Україна готова негайно відновити контакти.

Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

"Ми хочемо і вже передали відповідні сигнали через контакти на рівні президента України та пана Мадяра. І ми, повторюю, готові до цього діалогу негайно, без зволікань, вибудовувати правильні добросусідські відносини. Такий телефонний дзвінок може відбутися вже сьогодні. Ми очікуємо на цей контакт і, звичайно, зацікавлені в ньому", - сказав він.

З його слів, є широкий спектр питань: від прикордонної інфраструктури та взаємодії на європейському напрямі до просування членства України в Європейському Союзі.

"Якщо говорити глобально, це зняття блокування Угорщиною нашого шляху до членства в Європейському Союзі. Це і 20-й пакет санкцій, і 90 мільярдів кредитів, і формальне відкриття переговорних кластерів. У нас дуже широкий порядок денний. І ще раз підтверджую: Україна готова впроваджувати — і це також наш інтерес — найвищі стандарти і Ради Європи, і Європейського Союзу щодо національних меншин. Цей сигнал ми також передали угорській стороні й залишаємося відкритими до діалогу. Так само і наші громадяни", - додав він.

Щодо газопроводу «Дружба», то, за даними Сибіги, президент України чітко окреслив часові рамки, виходячи з технічних параметрів можливого не лише відновлення, а й забезпечення захисту цієї інфраструктури від потенційних атак з боку Росії. Ця інфраструктура зазнала ударів і була атакована саме російською стороною.

Вибори в Угорщині — останні новини

12 квітня в Угорщині відбулись парламентські вибори. За результатами підрахунку 98,32% голосів на виборах в Угорщині лідирує Тиса. Партія Петера Мадяра має отримати 138 місць в парламенті, «Фідес» має отримати 55 місць, «Наша батьківщина» — 6.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що визнає поразку своєї партії та привітав свого суперника Петера Мадяра з перемогою.

Лідер партії «Тиса» оголосив про розворот зовнішньої політики Угорщини. Основним пріоритетом Мадяра та його політсили стане відновлення довіри всередині ключових міжнародних блоків. Він планує відійти від політики «балансування», яку роками проводив Віктор Орбан.

На тлі виборі Україна скасувала рекомендації громадянам утриматись від поїздок до Угорщини.