Зміна заяв Трампа щодо Путіна: політолог зі США спрогнозував можливі наслідки

Трамп і Путін / © ТСН.ua

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Зміна заяв Трампа є важливим та несподіваним кроком. НАТО та США домовилися про масштабні постачання зброї Україні, які будуть сплачені європейськими країнами.

Про це в коментарі Bild сказав американський політолог Джонатан Крістол.

Фахівець вважає, що надана зброя допоможе Україні утримувати фронт. При цьому визнає, що цього замало для перемоги над РФ.

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«Після запланованого Трампом розвороту у сфері озброєнь Україна зможе значною мірою утримувати фронт, але навряд чи зможе виграти війну», — стверджує Крістол.

Додається, що американські ЗМІ переважно позитивно оцінили так званий «розворот» Трампа. Видання The New York Post назвало його слова «рішучими та стратегічно обґрунтованими». Відставний генерал Джек Кін в ефірі Fox News заявив, що це «абсолютно переломний момент». Водночас близький до Трампу сенатор Ліндсі Грем додав, що президент США «справді злий на Путіна».

Раніше йшлося про те, що президент США Дональд Трамп різко змінив риторику щодо кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Так, на зустрічі з новим генсеком НАТО Марком Рютте у Білому домі американський президент пригрозив союзникам Росії 100-відсотковим митом у випадку, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто домовленості про припинення війни в Україні. Трамп додав, що він «розчарований у Путіні», оскільки той не дотримався своїх обіцянок. При цьому додав, що «ще не закінчив із ним».

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