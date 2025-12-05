- Дата публікації
Зміна запобіжного заходу детективу НАБУ Магамедрасулову не означає його виправдання, - генпрокурор
Зміна запобіжного заходу не означає виправдання підозрюваних.
Так генпрокурор Руслан Кравченко прокоментував рішення суду про вихід з-під арешту детектива НАБУ Магамедрасулова.
«Слідство триває, і лише по його закінченні суд встановить хто винен, а хто — ні», - зазначив генеральний прокурор.
Він додав, що останні кілька днів бачить хвилю маніпуляцій навколо цієї теми. Але підкреслив, що прокуратура не працює і не буде працювати під тиском.
«Прокурори визнали зібрані слідчими докази достатніми для повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом. Це рішення приймалося не у соцмережах. І не в кабінетах «громадських діячів». А в рамках кримінального процесу. Після повідомлення про підозру, слідчий суддя обрав запобіжний захід — тримання під вартою», - заявив Кравченко.
Також він підкреслив, що згодом ймовірність перешкоджання слідству з боку підозрюваних зменшилася. Тому прокурори звернулися до суду про помʼякшення запобіжного заходу.
Окремо генеральний прокурор прокоментував угоду зі слідством народного депутата від забороненої «ОПЗЖ» Христенка: «Її не можна оприлюднювати зараз — вона містить дані, пов’язані з безпекою підозрюваного і питаннями нацбезпеки. Але я скажу одне чітко: в угоді немає згадок про керівництво антикорупційних органів. У ній немає жодного зв’язку з операцією «Мідас». Факти, які у ній відображені, відбулися задовго до будь-яких нинішніх подій».
Висловився Руслан Кравченко і щодо критики на свою адресу. «Найгучніші звинувачення сьогодні лунають від обвинувачених та підозрюваних у кримінальних провадженнях.
І це виглядає не як «боротьба за правду».
А як спроба створити інформаційний тиск на прокурорів, слідство та суд і маніпулювати, прикриваючись «громадською думкою». Моя позиція проста: прокурори виконують норми закону; суд встановлює вину або невинуватість; а соцмережі — не майданчик для шантажу правоохоронної та судової систем», - додав він.