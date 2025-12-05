ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
2 хв

Зміна запобіжного заходу детективу НАБУ Магамедрасулову не означає його виправдання, - генпрокурор

Зміна запобіжного заходу не означає виправдання підозрюваних.

Зміна запобіжного заходу детективу НАБУ Магамедрасулову не означає його виправдання, - генпрокурор

Так генпрокурор Руслан Кравченко прокоментував рішення суду про вихід з-під арешту детектива НАБУ Магамедрасулова. 

«Слідство триває, і лише по його закінченні суд встановить хто винен, а хто — ні», - зазначив генеральний прокурор.  

Він додав, що останні кілька днів бачить хвилю маніпуляцій навколо цієї теми. Але підкреслив, що прокуратура не працює і не буде працювати під тиском.

«Прокурори визнали зібрані слідчими докази достатніми для повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору та зловживанні впливом. Це рішення приймалося не у соцмережах. І не в кабінетах «громадських діячів». А в рамках кримінального процесу. Після повідомлення про  підозру, слідчий суддя обрав запобіжний захід — тримання під вартою», - заявив Кравченко. 

Також він підкреслив, що згодом ймовірність перешкоджання слідству з боку підозрюваних зменшилася. Тому прокурори звернулися до суду про помʼякшення запобіжного заходу.

Окремо генеральний прокурор прокоментував угоду зі слідством народного депутата від забороненої «ОПЗЖ» Христенка: «Її не можна оприлюднювати зараз — вона містить дані, пов’язані з безпекою підозрюваного і питаннями нацбезпеки. Але я скажу одне чітко: в угоді немає згадок про керівництво антикорупційних органів. У ній немає жодного зв’язку з операцією «Мідас». Факти, які у ній відображені, відбулися задовго до будь-яких нинішніх подій». 

Висловився Руслан Кравченко і щодо критики на свою адресу.  «Найгучніші звинувачення сьогодні лунають від обвинувачених та підозрюваних у кримінальних провадженнях.

І це виглядає не як «боротьба за правду».

А як спроба створити інформаційний тиск на прокурорів, слідство та суд  і маніпулювати, прикриваючись  «громадською думкою». Моя позиція проста: прокурори виконують норми закону; суд встановлює вину або невинуватість; а соцмережі — не майданчик для шантажу правоохоронної та судової систем», - додав він. 

Дата публікації
Кількість переглядів
53
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie