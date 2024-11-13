Змінено порядок виплат родичам загиблих військових: що потрібно знати

Виплати можна буде отримати протягом трьох років від дати рішення суду про визнання військовослужбовця померлим.

Кабмін встановив новий порядок виплати одноразової грошової допомоги родинам військових, які спершу були зниклими безвісти, а згодом офіційно оголошені померлими.

Про це повідомила прес-служба Міноборони.

Відтепер ці сім'ї зможуть отримати виплату протягом трьох років після того, як суд офіційно визнає військового померлим. Раніше цей термін відраховувався від дати смерті, вказаної у свідоцтві, що створювало труднощі для родичів. У випадках, коли суд визнавав смерть після тривалого зникнення, родинам могло не вистачити часу для отримання виплат, адже судове рішення часто приймалося через багато часу після фактичного зникнення людини.

Нові правила означають, що тепер родичі зможуть оформити допомогу відразу з моменту, коли судове рішення набуде законної сили. Це допоможе забезпечити фінансову підтримку родинам загиблих військовослужбовців, навіть якщо їхня смерть була визнана лише після тривалого періоду.

Окрім цього, Уряд передбачив термінові виплати для осіб з інвалідністю І групи, які потребують негайного лікування. Такі виплати надаватимуться позачергово, адже люди з важкою інвалідністю часто не можуть чекати в загальній черзі через свої невідкладні медичні потреби.

Ці зміни були внесені до відповідних постанов Кабінету Міністрів, які регулюють порядок виплат грошової допомоги для військовослужбовців, а також для поліції та інших службовців під час дії воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, раніше Кабмін встановив розміри та порядок виплат загиблих військових, які були учасниками АТО, а також членами добровольчих формувань та партизанського руху, які не є військовослужбовцями.

Раніше Кабмін встановив розміри та порядок виплат загиблих військових, які були учасниками АТО, а також членами добровольчих формувань та партизанського руху, які не є військовослужбовцями.

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