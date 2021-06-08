Змінили слова щодо ПДЧ в НАТО: в Офісі Зеленського виправили заяву за підсумками розмови з Байденом

З пресрелізу прибрали частину, в якій Байден нібито наголосив на важливості надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Офіс президента України виправив у своїй заяві слова президента США Джо Байдена за підсумками його розмови з Володимиром Зеленським. Так, після зауваження американської сторони із сайту прибрали твердження про те, що Байден наголосив на важливості надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це повідомляє американське видання Axios.

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Спершу у заяві на сайті українського президента йшлося, що Байден "наголосив… на важливості надання українській державі Плану дій щодо членства в НАТО", який направить Україну на шлях членства в альянсі.

Білий дім спростував, що Байден висловив підтримку такого кроку.

"Українці неправильно охарактеризували заяву і виправили повідомлення", - заявив порталу представник американської Ради національної безпеки.

Офіс українського президента підкорегував заяву. Нині в ній йдеться: "Він (Джо Байден. - Ред.) запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі".

У заяві української сторони залишили твердження про те, що президент США пообіцяв, що позицію України врахують при обговоренні стратегічних питань в НАТО. Водночас у пресрелізі Білого дому цей меседж відсутній.

Нагадаємо, 7 червня Джо Байден і Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Очільник Білого дому повідомив, про що говоритиме на зустрічі з Володимиром Путіним у Женеві. Байден запросив президента України до Білого дому.

Згодом Зеленський розповів, коли саме летить на зустріч до свого американського колеги.

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