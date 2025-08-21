Зміни до Конституції для визнання російської окупації: чи буде референдум

Голосування / © Associated Press

Реклама

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що влада не розглядає можливість проведення референдуму щодо внесення змін до Конституції для визнання російської окупації українських територій.

Про це Єрмак сказав у інтерв’ю італійській газеті Corriere della Sera.

Керівник ОП наголосив на відсутності в України намірів поступатися своїми територіями ворогу.

Реклама

«Ми цього (референдум — ред.) не робимо, і наразі ми не маємо наміру поступатися жодною частиною нашої землі. Але сьогодні ми реалістичні та знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і поки що ми не можемо звільнити їх за допомогою зброї», — висловився Єрмак.

Він акцентував, що Україна хоче припинення війни та отримати гарантії того, що агресія не повториться.

«Зеленський чітко заявив: усі територіальні питання будуть розглянуті на його двосторонній зустрічі з Путіним. Крім того, переговори мають розпочатися з нинішньої лінії фронту, і в будь-якому разі ми не відмовимося від наших національних територій. Ми визнаємо ситуацію, створену війною, і хочемо її обговорити», — розповів керівник президентського офісу.

Нагадаємо, 9 серпня Зеленський у своїй заяві фактично відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа про те, що мирна угода між Україною та Росією може передбачати «певний обмін територіями». За словами Зеленського, цього не дозволяє українська Конституція.

Реклама

Після зустрічі з Трампом у Вашингтоні 15 серпня і заяви американського лідера про необхідність обміну територіями, Зеленський сказав, що обговорюватиме цю тему на особистій зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

А під час спілкування з журналістами напередодні президент України сказав, що держава не торгуватиме своїми територіями в обмін на мир, як того вимагає Кремль. За словами Зеленського, юридичного визнання окупації територій не буде.