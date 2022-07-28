Змістовні розмови: Зеленський розповів про важливі переговори зі своїми закордонними друзями

Зеленський зустрівся з президентом Литви, переговорив з прем'єром Нідерландів та Вселенським патріархом.
Президент Володимир Зеленський розповів важливі зустрічі та переговори, які провів сьогодні з нагоди Дня Державності.
Про це він розповів у своєму традиційному відеозверненні увечері 28 липня.
Так, у День Української Державності президент Зеленський провів зустріч зі своїм литовським колегою Гітанасом Наусєдою, який перебував з візитом у нашій державі.
"Мав честь подякувати одному з найбільших наших друзів – пану президенту Литви Гітанасу Наусєді за підтримку та надзвичайно вагомі речі, які посилили наш захист", – сказав Зеленський.
Також він розповів, що Верховної Ради у спеціальному форматі звернулася Голова Європейського парламенту Роберта Мацола, яку Зеленський назвав "принциповим другом у європейських структурах".
Вранці президент мав телефонну розмову зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.
"Подякував йому за молитви за Україну, за побажання перемоги й миру", – зазначив глава держави.
Увечері Зеленський говорив з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте "дуже змістовно про нашу подальшу співпрацю".
Нагадаємо, що Гітанас Наусєда вручив Зеленському найвищу державну нагороду Литовської Республіки.
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