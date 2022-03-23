"Зможемо організувати цей важливий візит": Зеленський запросив Папу Римського до України

"Зможемо організувати цей важливий візит": Зеленський запросив Папу Римського до України

Зеленський переконаний, що Україна зможе організувати важливий візит Папи "у цей найвідповідальніший час".

Президент Володимир Зеленський запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

Зеленський вважає, що зараз реально організувати цей візит, який підтримає кожного з українців.

"Вранці говорив з Його Святістю Папою Франциском про пошук миру для України, для нашої держави, про звірства окупантів, про гуманітарні коридори до оточених міст. Подякував Його Святості за чітку й сильну позицію проти війни і за молитви за Україну. Запросив відвідати нашу державу у цей найвідповідальніший час. Вірю, що зможемо організувати цей важливий візит, який однозначно підтримає кожного з нас, кожного з українців", — сказав президент.

Раніше Зеленський розповів про саміти G7, НАТО і ЄС.

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